"Не берём на прицел". Азербайджан обратился к мирному населению Карабаха

Азербайджан не берёт на прицел мирное население, и людям в Нагорном Карабахе дадут возможность эвакуироваться. Об этом говорится в заявлении Минобороны республики, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.
— Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населённых пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская армия не берёт на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру, — говорится в сообщении.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
В военном ведомстве отметили, что мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура, по их мнению, на оккупированных территориях. Речь идёт о линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. МО Азербайджана призвало гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.
В Минобороны республики заверили, что будут соответствующие условия для того, чтобы люди не пострадали от тяжёлых боёв и смогли эвакуироваться из зоны конфликта. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции. Их права человека будут защищены, подчеркнули в министерстве.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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