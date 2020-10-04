"Не берём на прицел". Азербайджан обратился к мирному населению Карабаха

Азербайджан не берёт на прицел мирное население, и людям в Нагорном Карабахе дадут возможность эвакуироваться. Об этом говорится в заявлении Минобороны республики, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

— Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населённых пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская армия не берёт на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура, по их мнению, на оккупированных территориях. Речь идёт о линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. МО Азербайджана призвало гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.