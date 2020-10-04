Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Не берём на прицел". Азербайджан обратился к мирному населению Карабаха

Там пообещали следовать Женевской конвенции.

247
Post cover

Фото © Министерство обороны Азербайджанской Республики

Азербайджан не берёт на прицел мирное население, и людям в Нагорном Карабахе дадут возможность эвакуироваться. Об этом говорится в заявлении Минобороны республики, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населённых пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская армия не берёт на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

В военном ведомстве отметили, что мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура, по их мнению, на оккупированных территориях. Речь идёт о линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. МО Азербайджана призвало гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.

В Минобороны республики заверили, что будут соответствующие условия для того, чтобы люди не пострадали от тяжёлых боёв и смогли эвакуироваться из зоны конфликта. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции. Их права человека будут защищены, подчеркнули в министерстве.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

Выбор редакции

Армения призвала ЕСПЧ надавить на Турцию из-за конфликта в Нагорном Карабахе

сегодня в 14:43

Сплошное поражение осколками. Обстрел жилых районов Степанакерта сняли на видео

сегодня в 13:23

В Минске против митингующих применили водомёты. Один им удалось прогнать — видео

сегодня в 12:52

Пилота рухнувшего под Пензой самолёта зажало в кабине. Он погиб

сегодня в 15:12

"Работаем на самоокупаемости". Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за коронавируса

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.