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Пашинян предложил Европе "ожидать Турцию возле Вены"

По мнению армянского премьера, Нагорный Карабах и его страна стали фронтом цивилизации.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka

Если международное сообщество и в частности Европа неверно оценит геополитическое значение ситуации в Нагорном Карабахе, то следует ожидать расширения турецких границ вплоть до Вены. Такое заявление в интервью немецкому изданию Bild сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в качестве ответа на вопрос, что следовало бы сделать Германии в сложившейся обстановке.

Я ожидаю чёткой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены, — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении обвинил Анкару в имперской политике и заявил, что она не остановится на Южном Кавказе. Потому сам конфликт в Нагорном Карабахе следует расценивать как фронт цивилизации.

Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ, — отметил премьер.

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По предварительным данным, азербайджанская сторона вела огонь из РСЗО кассетными боеприпасами.

Он призвал взглянуть на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии.

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К вооружённому конфликту ВС Азербайджана готовились последние несколько лет, а на современные ударные системы потратили миллионы долларов.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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