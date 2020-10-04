Пашинян предложил Европе "ожидать Турцию возле Вены"

Если международное сообщество и в частности Европа неверно оценит геополитическое значение ситуации в Нагорном Карабахе, то следует ожидать расширения турецких границ вплоть до Вены. Такое заявление в интервью немецкому изданию Bild сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в качестве ответа на вопрос, что следовало бы сделать Германии в сложившейся обстановке.

— Я ожидаю чёткой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены, — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении обвинил Анкару в имперской политике и заявил, что она не остановится на Южном Кавказе. Потому сам конфликт в Нагорном Карабахе следует расценивать как фронт цивилизации.

— Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ, — отметил премьер.

Он призвал взглянуть на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии.