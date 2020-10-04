Горящие дома и разбитые машины. Лайф публикует кадры с последствиями обстрела Степанакерта

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Разбитые до основания дома, изрешечённые осколками машины. Такие разрушения сейчас в Степанакерте — столице непризнанной Республики Нагорный Карабах. Это результат обстрелов, которые ведутся с азербайджанской стороны. В городе работает съёмочная группа Лайфа.
На кадрах видно, что от некоторых домов остались лишь фасады и внутри ещё что-то горит. Другие здания, явно жилые, разрушены фактически до основания. На улицах стоят машины с разбитыми стёклами. Снаряды, очевидно, рвались в жилых районах города.
Сплошное поражение осколками. Обстрел жилых районов Степанакерта сняли на видеоПо предварительным данным, азербайджанская сторона вела огонь из РСЗО кассетными боеприпасами.
Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что их ВС не берут на прицел мирное население и людям в Нагорном Карабахе дадут возможность эвакуироваться. В военном ведомстве отметили, что мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура, по их мнению, на оккупированных территориях.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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