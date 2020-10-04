Горящие дома и разбитые машины. Лайф публикует кадры с последствиями обстрела Степанакерта

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Разбитые до основания дома, изрешечённые осколками машины. Такие разрушения сейчас в Степанакерте — столице непризнанной Республики Нагорный Карабах. Это результат обстрелов, которые ведутся с азербайджанской стороны. В городе работает съёмочная группа Лайфа.

На кадрах видно, что от некоторых домов остались лишь фасады и внутри ещё что-то горит. Другие здания, явно жилые, разрушены фактически до основания. На улицах стоят машины с разбитыми стёклами. Снаряды, очевидно, рвались в жилых районах города.