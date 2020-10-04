Алиев потребовал от Макрона извинений за слова о воюющих за Азербайджан боевиках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от лидера Франции Эмманюэля Макрона извинений за его слова о прибытии в Баку боевиков из Сирии и их участии в конфликте в Нагорном Карабахе на азербайджанской стороне. Алиев в очередной раз опроверг участие граждан третьих стран на стороне Азербайджана в боевых действиях в Карабахе.
— Наёмников нет. У нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность, — сказал президент Азербайджана в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Меркель присоединилась к заявлению Путина, Трампа и Макрона по Нагорному КарабахуКанцлер считает, что враждующим сторонам необходимо согласовать гуманитарную паузу.
Как сообщал Лайф, ранее перед началом европейского саммита в Брюсселе Эмманюэль Макрон заявил, что французские власти располагают фактами, доказывающими переброску джихадистских группировок из Сирии в Карабах. Также Макрон призвал Азербайджан немедленно прекратить огонь в регионе.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
Комментариев: 0