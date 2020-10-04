Алиев потребовал от Макрона извинений за слова о воюющих за Азербайджан боевиках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от лидера Франции Эмманюэля Макрона извинений за его слова о прибытии в Баку боевиков из Сирии и их участии в конфликте в Нагорном Карабахе на азербайджанской стороне. Алиев в очередной раз опроверг участие граждан третьих стран на стороне Азербайджана в боевых действиях в Карабахе.

— Наёмников нет. У нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность, — сказал президент Азербайджана в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Как сообщал Лайф, ранее перед началом европейского саммита в Брюсселе Эмманюэль Макрон заявил, что французские власти располагают фактами, доказывающими переброску джихадистских группировок из Сирии в Карабах. Также Макрон призвал Азербайджан немедленно прекратить огонь в регионе.