Алиев рассказал, при каком условии Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова прекратить огонь в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предложит чёткую по времени повестку вывода своих войск из региона и подкрепит это действиями. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

— Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась на деле: в какие дни какие территории будут освобождены, — сказал Алиев.

Ранее президент Азербайджана потребовал от лидера Франции Эмманюэля Макрона извинений за его слова о прибытии в Баку боевиков из Сирии и их участии в конфликте в Нагорном Карабахе на азербайджанской стороне.