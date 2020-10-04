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Алиев рассказал, при каком условии Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе

Баку ждёт уступок от Еревана, причём с чёткими датами выполнения.

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Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова прекратить огонь в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предложит чёткую по времени повестку вывода своих войск из региона и подкрепит это действиями. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась на деле: в какие дни какие территории будут освобождены, — сказал Алиев.

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Там пообещали следовать Женевской конвенции.

Ранее президент Азербайджана потребовал от лидера Франции Эмманюэля Макрона извинений за его слова о прибытии в Баку боевиков из Сирии и их участии в конфликте в Нагорном Карабахе на азербайджанской стороне.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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