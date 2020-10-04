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Армения заявила о задержании иностранных шпионов

Против них были возбуждены уголовные дела.

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Фото © Pixabay

Служба безопасности Армении заявила о задержании нескольких иностранцев, подозреваемых в шпионаже.

Была получена фактическая информация о сборе иностранными гражданами информации об определённой военной технике, принадлежащей Вооружённым силам Республики Армения, перемещении вооружения, местонахождении воинских частей, а также о количестве участников мобилизации, объявленных в условиях военного положения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ.

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Жители города сохраняют бодрость духа, там остаются даже пожилые люди.

Отмечается, что благодаря эффективной работе полиции и бдительности граждан 2 октября указанные лица были доставлены в Службу национальной безопасности, против них были возбуждены уголовные дела за шпионаж и подстрекательство. Проводятся дополнительные розыскные мероприятия по пресечению деятельности иностранных агентов на территории республики.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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