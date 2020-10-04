Дыра в земле на месте дома. Репортаж Лайфа о жутких разрушениях в Степанакерте

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Корреспондент Лайфа Артур Матвеев, который находится в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, рассказал, какая обстановка в городе. Весь день со стороны Азербайджана прилетали снаряды и ракеты. Один жилой дом был разрушен до основания. На его месте теперь дыра в земле, залитая водой.

— Здесь был жилой дом. Его обстреляли из установки "Полонез", это кратер, куда попала кассетная бомба. К счастью, никого там не было. Просто взорвало всё, выворотило поверхность этого дома. И сейчас жители, которые по соседству находятся, говорят, что им чудом удалось выжить, — говорит Артур.

Многие дома стоят без стёкол. Осколки снарядов и поднятые ими обломки асфальта разлетаются на большой площади. В одном из дворов, находящихся в нескольких десятков метров от места взрыва дома, кусок дорожного полотна пробил капот автомобиля, оставив огромную дыру. Что было бы с человеком, страшно представить.

Ракетой также разрушило элетроподстанцию, в результате чего город оказался без электричества, спасают только генераторы. Во время съёмки около этого административного объекта наши журналисты попали под очередной обстрел. Пришлось экстренно искать укрытие.

При этом местные жители, несмотря на все события, сохраняют бодрость духа и даже улыбаются.

— Если я буду плакать, поможет? Нет. Просто что нам делать? Мы видели ещё хуже, но так нельзя. <...> Умереть? Нет, нельзя! Поживём, — отметил один из жителей Степанакерта.

Он рассказал, что теперь в его доме нет воды, газа и света, но он не собирается сдаваться. На улицах развевается флаг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

— Мы гордые, поэтому живём. Мы любим свою родину, — заявила женщина из Степанакерта на вопрос нашего журналиста, как жители при таких условиях остаются в городе.

Некоторые жители столицы Нагорного Карабаха живут в укрытиях под землёй. В Степанакерте при этом остаются и женщины, и пожилые люди, как отмечают сами, "ради своих детей, мужей". Так, например, 81-летняя женщина отказывается покидать город, в котором остаются родные.