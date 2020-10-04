Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Армении назвали число потерь Азербайджана с начала боевых действий в Карабахе

За воскресенье были сбиты три самолёта и один беспилотник.

204

С начала боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Азербайджан потерял 14 вертолётов, 17 самолётов и 3154 человека. Об этом заявили в Минобороны Армении, опубликовав соответствующую инфографику в "Фейсбуке".

Также утверждается, что после эскалации конфликта, случившейся 27 сентября, было уничтожено 124 азербайджанских беспилотника, 368 единиц бронетехники и четыре реактивные системы залпового огня "Смерч".

Фото © Facebook / Արծրուն Հովհաննիսյան

Фото © Facebook / Արծրուն Հովհաննիսյան

Армения заявила о задержании иностранных шпионов

Против них были возбуждены уголовные дела.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге 4 октября сообщил, что за день было уничтожено 13 единиц бронетехники, три самолёта и один беспилотник противника.

В Минобороны Азербайджана пока не прокомментировали данную информацию.

Нагорный Карабах. Девятый день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

Выбор редакции

"Осознанный расчёт". Пушков объяснил, почему конфликт в Карабахе обострился сейчас

сегодня в 21:08

Азербайджанский телеканал показал видео разрушений после обстрела в Мингечевире

сегодня в 20:41

В Белоруссии назвали число задержанных на воскресных протестах

сегодня в 20:30

Число случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов

сегодня в 20:16

"Терпеть побои, годами голодать". Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

сегодня в 19:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.