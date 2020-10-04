В Армении назвали число потерь Азербайджана с начала боевых действий в Карабахе

С начала боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Азербайджан потерял 14 вертолётов, 17 самолётов и 3154 человека. Об этом заявили в Минобороны Армении, опубликовав соответствующую инфографику в "Фейсбуке".

Также утверждается, что после эскалации конфликта, случившейся 27 сентября, было уничтожено 124 азербайджанских беспилотника, 368 единиц бронетехники и четыре реактивные системы залпового огня "Смерч".

Фото © Facebook / Արծրուն Հովհաննիսյան

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге 4 октября сообщил, что за день было уничтожено 13 единиц бронетехники, три самолёта и один беспилотник противника.

В Минобороны Азербайджана пока не прокомментировали данную информацию.