Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещённого оружия

Азербайджан использовал во время конфликта с Арменией запрещённое оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.

— С первого дня начала войны Азербайджан нацелен на мирные населённые пункты Арцаха, применяя оружие, применение которого запрещено различными международными конвенциями, — написал он в "Фейсбуке".

Погосян заявил, что Азербайджан фактически отказался от пути урегулирования вопроса путём мирных переговоров под эгидой трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ и избрал "крайний подход" к решению вопроса силой или военными средствами. Кроме того, по словам пресс-секретаря, Баку привлёк к боевым действиям наёмных террористов.

— Это означает, что нынешняя ситуация даёт нам законное право перенести наши операции на всю территорию Азербайджана, чтобы очистить её от террористических групп, — заключил представитель Нагорного Карабаха.