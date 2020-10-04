Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещённого оружия

Азербайджан использовал во время конфликта с Арменией запрещённое оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.
— С первого дня начала войны Азербайджан нацелен на мирные населённые пункты Арцаха, применяя оружие, применение которого запрещено различными международными конвенциями, — написал он в "Фейсбуке".
Погосян заявил, что Азербайджан фактически отказался от пути урегулирования вопроса путём мирных переговоров под эгидой трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ и избрал "крайний подход" к решению вопроса силой или военными средствами. Кроме того, по словам пресс-секретаря, Баку привлёк к боевым действиям наёмных террористов.
В Армении назвали число потерь Азербайджана с начала боевых действий в КарабахеЗа воскресенье были сбиты три самолёта и один беспилотник.
— Это означает, что нынешняя ситуация даёт нам законное право перенести наши операции на всю территорию Азербайджана, чтобы очистить её от террористических групп, — заключил представитель Нагорного Карабаха.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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