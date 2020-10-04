Биться до конца или остановить кровопролитие. Как мировые лидеры высказываются о конфликте в Нагорном Карабахе

Сыновья войны. Как будут действовать сирийские боевики в горах Армении Как полагают эксперты, Эрдоган активный и жёсткий игрок, поэтому от своих планов он не отступится. Сил и средств для поддержки протурецких боевиков в Сирии, Ливии, а также азербайджанской армии в Карабахском конфликте у Турции достаточно. Однако перебросить незаметно боевиков из Сирии для усиления группировки в Нагорном Карабахе будет достаточно сложно, так как современная военная техника и логистика регулярных армий исключают использование подобных сил. Поэтому их могут использовать в качестве партизан, а координировать такие подразделения вполне смогут советники из братской Азербайджану страны.