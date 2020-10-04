Биться до конца или остановить кровопролитие. Как мировые лидеры высказываются о конфликте в Нагорном Карабахе

Действия Азербайджана публично осудили только власти Кипра. МИД этой страны заявил, что именно азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня. На стороне Азербайджана сразу же выступили Турция и часть исламского мира.
Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана
Лидеры других стран, а также ООН призвали конфликтующие стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
Сыновья войны. Как будут действовать сирийские боевики в горах АрменииКак полагают эксперты, Эрдоган активный и жёсткий игрок, поэтому от своих планов он не отступится. Сил и средств для поддержки протурецких боевиков в Сирии, Ливии, а также азербайджанской армии в Карабахском конфликте у Турции достаточно. Однако перебросить незаметно боевиков из Сирии для усиления группировки в Нагорном Карабахе будет достаточно сложно, так как современная военная техника и логистика регулярных армий исключают использование подобных сил. Поэтому их могут использовать в качестве партизан, а координировать такие подразделения вполне смогут советники из братской Азербайджану страны.
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