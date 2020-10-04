Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Биться до конца или остановить кровопролитие. Как мировые лидеры высказываются о конфликте в Нагорном Карабахе

Сразу после первых столкновений в Нагорном Карабахе лидеры ведущих стран мира, а также главы дипломатических ведомств стали высказывать свои позиции по поводу поддержки или осуждения той или иной стороны.

143
Post cover

Фото © Shutterstock

Действия Азербайджана публично осудили только власти Кипра. МИД этой страны заявил, что именно азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня. На стороне Азербайджана сразу же выступили Турция и часть исламского мира.

Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Бои за Нагорный Карабах. Сравним армии Армении и Азербайджана

Лидеры других стран, а также ООН призвали конфликтующие стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Сыновья войны. Как будут действовать сирийские боевики в горах Армении

Как полагают эксперты, Эрдоган активный и жёсткий игрок, поэтому от своих планов он не отступится. Сил и средств для поддержки протурецких боевиков в Сирии, Ливии, а также азербайджанской армии в Карабахском конфликте у Турции достаточно. Однако перебросить незаметно боевиков из Сирии для усиления группировки в Нагорном Карабахе будет достаточно сложно, так как современная военная техника и логистика регулярных армий исключают использование подобных сил. Поэтому их могут использовать в качестве партизан, а координировать такие подразделения вполне смогут советники из братской Азербайджану страны.

Выбор редакции

"Осознанный расчёт". Пушков объяснил, почему конфликт в Карабахе обострился сейчас

сегодня в 21:08

В Армении назвали число потерь Азербайджана с начала боевых действий в Карабахе

сегодня в 20:54

"Небольшой сюрприз". Заразившийся коронавирусом Трамп посетил собравшихся у больницы сторонников — видео

сегодня в 22:04

Сбер обновился. Будут ли справедливые компенсации по советским вкладам?

сегодня в 21:40

Осуждённый за кокаин боксёр отобрался на чемпионат России

сегодня в 22:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.