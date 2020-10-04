"Осознанный расчёт". Пушков объяснил, почему конфликт в Карабахе обострился сейчас

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла именно сейчас. Он уверен, что Азербайджан и Турция сознательно начали военные действия в период нахождения на своём посту в Армении премьер-министра Никола Пашиняна.
- Это не простое совпадение, а осознанный расчет. В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить по сомнения отношения с Россией, - написал политик в Телеграме.
По словам Пушкова, Турции известно, что страны Запада, к которым тянется Ереван, не придут на помощь Пашиняну в случае конфликтной ситуации.
Лавров подтвердил готовность России содействовать в урегулировании конфликта в КарабахеПереговоры будут проходить под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
- Одно дело - оттягивать Армению от России, это - любимое дело. И совсем другое - встать на её защиту, - заключил сенатор.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.
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