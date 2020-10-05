В Армении заявили о продолжении боёв в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о возобновлении боёв в Нагорном Карабахе.
— Как ночью, так и в данный момент боевые действия в зоне Карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью, — написала Степанян в "Фейсбуке".
На окраине столицы НКР Степанакерта утром раздалось четыре взрыва. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Президент Азербайджана назвал виновных в конфликте с АрмениейПо его словам, страна лишь хочет вернуть свои территории.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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