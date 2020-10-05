В Армении заявили о продолжении боёв в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о возобновлении боёв в Нагорном Карабахе.

— Как ночью, так и в данный момент боевые действия в зоне Карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью, — написала Степанян в "Фейсбуке".

На окраине столицы НКР Степанакерта утром раздалось четыре взрыва. О пострадавших и повреждениях не сообщается.