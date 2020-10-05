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В Армении заявили о продолжении боёв в Нагорном Карабахе

В столице НКР Степанакерте утром раздалось несколько взрывов.

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Архивное фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о возобновлении боёв в Нагорном Карабахе.

Как ночью, так и в данный момент боевые действия в зоне Карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью, — написала Степанян в "Фейсбуке".

На окраине столицы НКР Степанакерта утром раздалось четыре взрыва. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

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По его словам, страна лишь хочет вернуть свои территории.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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