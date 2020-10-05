Президент Азербайджана назвал виновных в конфликте с Арменией

Виновниками в сложившейся в Нагорно-Карабахской Республике ситуации является руководство Армении и ряд европейских государств, проявлявших равнодушие к проблеме. Об этом в своём обращении к народу Азербайджана, транслировавшемуся по государственному телеканалу AzTV, заявил президент республики Ильхам Алиев.
Биться до конца или остановить кровопролитие. Как мировые лидеры высказываются о конфликте в Нагорном КарабахеСразу после первых столкновений в Нагорном Карабахе лидеры ведущих стран мира, а также главы дипломатических ведомств стали высказывать свои позиции по поводу поддержки или осуждения той или иной стороны.
По словам Алиева, Азербайджан намеревался мирным путём решить конфликт и 30 лет жил с надеждой, что мировое сообщество обратит внимание и договорится по этому вопросу. Глава республики отметил, что Баку планировал лишь вернуть землю, которая принадлежит Азербайджану и не претендовал на чужие территории.
Алиев рассказал, при каком условии Азербайджан готов прекратить огонь в КарабахеБаку ждёт уступок от Еревана, причём с чёткими датами выполнения.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
Комментариев: 0