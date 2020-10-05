Президент Азербайджана назвал виновных в конфликте с Арменией

Биться до конца или остановить кровопролитие. Как мировые лидеры высказываются о конфликте в Нагорном Карабахе Сразу после первых столкновений в Нагорном Карабахе лидеры ведущих стран мира, а также главы дипломатических ведомств стали высказывать свои позиции по поводу поддержки или осуждения той или иной стороны.