Источник РИА "Новости" назвал число убитых в Нагорном Карабахе сирийских боевиков

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Более 90 боевиков из Сирии были убиты в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сирийской оппозиции. Кроме того, по его данным, в зону конфликта была направлена третья партия наёмников в количестве 430 человек.
Сами не могут, террористы помогут. В зону Карабахского конфликта перебросили сирийских боевиков?Боевики, переброшенные из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, по мнению экспертов, могут принять участие в вооружённой провокации, после которой в регионе может начаться полномасштабная война.
— В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наёмников, — указал собеседник агентства. — Таким образом, общее количество убитых сирийских наёмников составляет 93 человека.
Финал войны? Кто из боевиков ещё остался в Сирии и что от них можно ожидатьВойна в Сирии продолжится и после фактического разгрома ИГИЛ, полагают эксперты. На территории арабской республики остаётся большое количество террористических организаций, которые поддерживаются финансовыми потоками из Турции и США.
Напомним, что на прошлой неделе телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.
1 октября Макрон заявил, что французские власти располагают фактами, доказывающими направление группировок из Сирии в Карабах для участия в боевых действиях на стороне Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь потребовал от Парижа извинений за сказанное.
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