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Источник РИА "Новости" назвал число убитых в Нагорном Карабахе сирийских боевиков

Тела 53 из них накануне были доставлены на родину.

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Фото © Shutterstock

Более 90 боевиков из Сирии были убиты в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА &quot;Новости&quot; со ссылкой на источник в сирийской оппозиции. Кроме того, по его данным, в зону конфликта была направлена третья партия наёмников в количестве 430 человек.

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Боевики, переброшенные из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, по мнению экспертов, могут принять участие в вооружённой провокации, после которой в регионе может начаться полномасштабная война.

В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наёмников, — указал собеседник агентства. — Таким образом, общее количество убитых сирийских наёмников составляет 93 человека.

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Война в Сирии продолжится и после фактического разгрома ИГИЛ, полагают эксперты. На территории арабской республики остаётся большое количество террористических организаций, которые поддерживаются финансовыми потоками из Турции и США.

Напомним, что на прошлой неделе телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.

1 октября Макрон заявил, что французские власти располагают фактами, доказывающими направление группировок из Сирии в Карабах для участия в боевых действиях на стороне Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь потребовал от Парижа извинений за сказанное.

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