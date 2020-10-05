Источник РИА "Новости" назвал число убитых в Нагорном Карабахе сирийских боевиков

Более 90 боевиков из Сирии были убиты в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сирийской оппозиции. Кроме того, по его данным, в зону конфликта была направлена третья партия наёмников в количестве 430 человек.

— В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наёмников, — указал собеседник агентства. — Таким образом, общее количество убитых сирийских наёмников составляет 93 человека.

Напомним, что на прошлой неделе телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.