Лавров заявил, что врачи немецкой клиники "Шарите" не нашли ядов в анализах Навального

Взятые немецкими врачами анализы у Алексея Навального в берлинской клинике Charite не выявили никаких боевых отравляющих веществ в организме блогера. Об этом в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Они (омские врачи. — Прим. Лайфа) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали? — сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров также уточнил, что перед отправкой Навального в Германию его супруга подписала документ, в котором взяла на себя всю ответственность за транспортировку пациента, поскольку российские врачи не были уверены, что это безопасно. Все данные по пациенту, включая анализы и ход лечения, омские врачи передали немецким коллегам, а те в свою очередь расписались в получении данных документов.

Как сообщал Лайф, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.