Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Лавров заявил, что врачи немецкой клиники "Шарите" не нашли ядов в анализах Навального

Остаётся неясным вопрос, как образцы попали в руки французов и шведов.

440
Post cover

Фото © ТАСС / DPA / Christophe Gateau

Взятые немецкими врачами анализы у Алексея Навального в берлинской клинике Charite не выявили никаких боевых отравляющих веществ в организме блогера. Об этом в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Они (омские врачи. — Прим. Лайфа) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали? — сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров также уточнил, что перед отправкой Навального в Германию его супруга подписала документ, в котором взяла на себя всю ответственность за транспортировку пациента, поскольку российские врачи не были уверены, что это безопасно. Все данные по пациенту, включая анализы и ход лечения, омские врачи передали немецким коллегам, а те в свою очередь расписались в получении данных документов.

МИД России обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

В дипведомстве напомнили, что Генпрокуратура РФ уже трижды посылала запросы об оказании правовой помощи, но Германия на них не отреагировала.

Как сообщал Лайф, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера. Сейчас Навальный остаётся в Германии.

Выбор редакции

Лавров подтвердил готовность России содействовать в урегулировании конфликта в Карабахе

вчера в 15:49

Лавров — об отношениях с Германией: Налицо зияющие провалы в памяти немецких политиков

1 октября, 13:21

СМИ: Японскому министру пришло письмо с лезвием и угрозами

сегодня в 10:46

Дети массово потеряли сознание на линейке в российской школе

сегодня в 12:04

Блогерша из Питера запрыгивает на случайных парней в метро, и этот пранк привёл в ярость зрителей

сегодня в 12:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.