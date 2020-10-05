В Кремле частично перешли на удалёнку

Часть сотрудников администрации президента переведена на дистанционную работу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Москве утвердили новый подход к лечению коронавирусаОн предполагает использование новых препаратов и антикоагулянтов.
- В администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешли сотрудники на удаленку. В тех подразделениях, где это невозможно – этого не произошло, - проинформировал он.
По словам Пескова, точных расчетов по количеству перешедших на удаленку не производилось.
Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиянПрактически все участники опроса считают, что вакцинация должна быть добровольной.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).
Тем временем число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов. Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в США.
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