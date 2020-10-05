В Кремле частично перешли на удалёнку

Часть сотрудников администрации президента переведена на дистанционную работу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- В администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешли сотрудники на удаленку. В тех подразделениях, где это невозможно – этого не произошло, - проинформировал он.

По словам Пескова, точных расчетов по количеству перешедших на удаленку не производилось.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).