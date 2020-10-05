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СМИ: Японскому министру пришло письмо с лезвием и угрозами

Автор послания заявил, что он его фанат.

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Фото © AP / ТАСС

Неизвестный отправил конверт с лезвием и далеко не лестными словами в адрес министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуры. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Письмо пришло в здание кабинета министров в Токио. В конверте было лезвие и записка с пожеланием смерти. При этом автор послания назвал себя фанатом министра Нисимуры. Об инциденте тут же проинформировали полицию. Ведётся расследование.

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