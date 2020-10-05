СМИ: Японскому министру пришло письмо с лезвием и угрозами

Неизвестный отправил конверт с лезвием и далеко не лестными словами в адрес министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуры. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Письмо пришло в здание кабинета министров в Токио. В конверте было лезвие и записка с пожеланием смерти. При этом автор послания назвал себя фанатом министра Нисимуры. Об инциденте тут же проинформировали полицию. Ведётся расследование.
Младший брат Синдзо Абэ возглавил Министерство обороны ЯпонииСегодня представлен весь состав нового правительства Страны восходящего солнца.
Напомним, что накануне новым премьер-министром Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга. За него проголосовало 314 из 462 депутатов нижней палаты парламента. Политик будет возглавлять кабмин до сентября 2021 года. Именно тогда истекут полномочия ушедшего в отставку Синдзо Абэ. Затем в стране пройдут выборы.
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