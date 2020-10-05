В Кремле выразили соболезнования из-за гибели нижегородской журналистки Славиной

В Кремле считают гибель журналистки Ирины Славиной трагическим происшествием и соболезнуют её родным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Безусловно, это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным, — отметил он.
Житель Сыктывкара напал с ножом на полицейских, один из них убит. Сам дебошир покончил с собойРаненый полицейский находится в тяжёлом состоянии.
Песков добавил, что в Кремле не располагают деталями трагедии, напомнив, что губернатор региона Глеб Никитин обещал разобраться в случившемся.
— Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберётся с содержанием дела и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства, — указал представитель Кремля.
Чиновники своих не бросают. Как власти Брянской области устроили пиар вокруг смертельного ДТПВторую неделю жители Брянской области обсуждают трагическое ДТП, когда сын вице-губернатора Александра Резунова Максим разбил другую машину, водитель которой погиб. Семья погибшего теперь боится, что дело попытаются замять. И у них на это есть причины: местные силовики неделю боялись подойти к Резунову-младшему, а суд фактически оставил его на свободе. Даже его отец, якобы мужественно подавший в отставку из-за ДТП, тоже разыграл плохой спектакль: в регионе и так сменилось правительство, и он в любом случае должен был покинуть пост. Всё это похоже на попытку губернатора Брянской области Александра Богомаза спасти свою репутацию и своих подчинённых.
Напомним, что погибшая Ирина Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress. 2 октября она покончила с собой в центре Нижнего Новгорода, а накануне она написала в "Фейсбуке", что утром в её квартире провели обыски. Региональное СУ СКР сообщило, что по факту смерти журналистки проводится доследственная проверка.
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