В Кремле выразили соболезнования из-за гибели нижегородской журналистки Славиной

Чиновники своих не бросают. Как власти Брянской области устроили пиар вокруг смертельного ДТП Вторую неделю жители Брянской области обсуждают трагическое ДТП, когда сын вице-губернатора Александра Резунова Максим разбил другую машину, водитель которой погиб. Семья погибшего теперь боится, что дело попытаются замять. И у них на это есть причины: местные силовики неделю боялись подойти к Резунову-младшему, а суд фактически оставил его на свободе. Даже его отец, якобы мужественно подавший в отставку из-за ДТП, тоже разыграл плохой спектакль: в регионе и так сменилось правительство, и он в любом случае должен был покинуть пост. Всё это похоже на попытку губернатора Брянской области Александра Богомаза спасти свою репутацию и своих подчинённых.