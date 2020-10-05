"Роскосмос" опубликовал снимки побережья Камчатки, где произошло загрязнение

Российские спутники ДЗЗ сняли с орбиты Земли побережье Камчатского края, где произошло масштабное загрязнение акватории Тихого океана. На фотографиях изображены места, где были обнаружены основные скопления останков морских обитателей и пострадали сёрферы.
Как уточнили представители "Роскосмоса", все полученные данные со спутников были переданы властям Камчатского края и следственным органам, которые занимаются сейчас установлением причин и обстоятельств экологического бедствия.
В корпорации предложили регионам создать подобную систему космического мониторинга, причём действующую на постоянной основе.
— В прошедшие выходные совместно с партнёрами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события. Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга, — отметили в "Роскосмосе".
"Проблема шире". Губернатор Камчатки сообщил об обнаружении нового места загрязненияПо словам Владимира Солодова, в акватории мыса Лопатка дайверами также были обнаружены останки морских животных.
Напомним, множество животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки с телами погибших морских обитателей. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина расследованием причин загрязнения займётся центральный аппарат ведомства.
За развитием событий в зоне экологической катастрофы на Камчатке следите в текстовой трансляции Лайфа.
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