"Роскосмос" опубликовал снимки побережья Камчатки, где произошло загрязнение

Российские спутники ДЗЗ сняли с орбиты Земли побережье Камчатского края, где произошло масштабное загрязнение акватории Тихого океана. На фотографиях изображены места, где были обнаружены основные скопления останков морских обитателей и пострадали сёрферы.

Как уточнили представители "Роскосмоса", все полученные данные со спутников были переданы властям Камчатского края и следственным органам, которые занимаются сейчас установлением причин и обстоятельств экологического бедствия.

В корпорации предложили регионам создать подобную систему космического мониторинга, причём действующую на постоянной основе.

— В прошедшие выходные совместно с партнёрами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события. Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга, — отметили в "Роскосмосе".