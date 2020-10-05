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"Роскосмос" опубликовал снимки побережья Камчатки, где произошло загрязнение

Госкорпорация призвала регионы страны использовать такую систему экологического контроля.

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Фото © Twitter / "Роскосмос"

Фото © Twitter / "Роскосмос"Фото © Twitter / "Роскосмос"

Фото © Twitter / "Роскосмос"

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Российские спутники ДЗЗ сняли с орбиты Земли побережье Камчатского края, где произошло масштабное загрязнение акватории Тихого океана. На фотографиях изображены места, где были обнаружены основные скопления останков морских обитателей и пострадали сёрферы.

Как уточнили представители "Роскосмоса", все полученные данные со спутников были переданы властям Камчатского края и следственным органам, которые занимаются сейчас установлением причин и обстоятельств экологического бедствия.

В корпорации предложили регионам создать подобную систему космического мониторинга, причём действующую на постоянной основе.

В прошедшие выходные совместно с партнёрами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события. Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга, — отметили в "Роскосмосе".

"Проблема шире". Губернатор Камчатки сообщил об обнаружении нового места загрязнения

По словам Владимира Солодова, в акватории мыса Лопатка дайверами также были обнаружены останки морских животных.

Напомним, множество животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки с телами погибших морских обитателей. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина расследованием причин загрязнения займётся центральный аппарат ведомства.

За развитием событий в зоне экологической катастрофы на Камчатке следите в текстовой трансляции Лайфа.

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