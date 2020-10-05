Минпросвещения опровергло сообщения о переводе школ на дистанционку

Школы в российских регионах пока не собираются переходить на дистанционный формат обучения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

— В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности, — заявили в министерстве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что школы в Москве переведут на дистанционный режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом с сегодняшнего дня, 5 октября, в столице решением мэра Сергея Собянина начались школьные каникулы, они продлятся две недели.