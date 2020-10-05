Академик дал прогноз, когда в России прекратится рост заболеваемости коронавирусом

Рост числа заболевших коронавирусом и сокращение их количества будут чередоваться до тех пор, пока не пройдёт массовая вакцинация. Об этом РИА "Новости" заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены с помощью, собственно, иммунитета, который... должен возникнуть в результате вакцинации... всё время будут подъёмы и спады в зависимости от сезонности, — сказал академик.

Гинцбург напомнил, что на рост заболеваемости влияют скученность людей, транспортные потоки и масса других факторов. Идёт обычный эпидемиологический процесс, ведь это массовое заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Ситуация может измениться, когда инфекция станет вакциноуправляемой.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа того же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.