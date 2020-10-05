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Академик дал прогноз, когда в России прекратится рост заболеваемости коронавирусом

Нынешнюю ситуацию Александр Гинцбург называет обычной для вирусных болезней.

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Фото © EPA / ТАСС

Рост числа заболевших коронавирусом и сокращение их количества будут чередоваться до тех пор, пока не пройдёт массовая вакцинация. Об этом РИА "Новости" заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены с помощью, собственно, иммунитета, который... должен возникнуть в результате вакцинации... всё время будут подъёмы и спады в зависимости от сезонности, — сказал академик.

Гинцбург напомнил, что на рост заболеваемости влияют скученность людей, транспортные потоки и масса других факторов. Идёт обычный эпидемиологический процесс, ведь это массовое заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Ситуация может измениться, когда инфекция станет вакциноуправляемой.

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Гинцбург отметил, что после получения дозы препарата можно принимать любые лекарства, кроме определённых категорий.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа того же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. За всё время эпидемии в стране выявлено 1 225 889 носителей вируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).

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