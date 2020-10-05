Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом принял решение об открытии двух коронавирусных госпиталей — в Сокольниках и Крылатском. Об этом он сказал во время визита в Сокольники.

— В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей. Это в Сокольниках и в Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с CoViD-19, — отметил Собянин.

Глава столицы пояснил, что в первую очередь в такие госпитали будут поступать пациенты с лёгкой и средней тяжестью течения болезни.

Собянин напомнил, что целый ряд резервных госпиталей был создан в Москве ещё весной. Это клиники, оснащённые всем необходимым: передвижными рентген-аппаратами, КТ-аппаратами для лучевой диагностики.