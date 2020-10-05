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Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

Такие клиники были сформированы в Москве ещё весной, в них есть всё необходимое.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом принял решение об открытии двух коронавирусных госпиталей — в Сокольниках и Крылатском. Об этом он сказал во время визита в Сокольники.

В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей. Это в Сокольниках и в Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с CoViD-19, — отметил Собянин.

Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: На грани, критична

Власти будут вынуждены принять более жёсткие меры, если рост числа пациентов с CoViD-19 продолжится.

Глава столицы пояснил, что в первую очередь в такие госпитали будут поступать пациенты с лёгкой и средней тяжестью течения болезни.

Собянин напомнил, что целый ряд резервных госпиталей был создан в Москве ещё весной. Это клиники, оснащённые всем необходимым: передвижными рентген-аппаратами, КТ-аппаратами для лучевой диагностики.

Напомним, что в Москве за минувшие сутки выявили три с половиной тысячи человек с коронавирусом. Заболеваемость продолжает расти.

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