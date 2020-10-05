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Наркозависимый и тусовщица спасли друг друга, и сейчас их не узнать на страшных фото из прошлой жизни

Недавно парень сделал возлюбленной предложение, и она ответила заветное да.

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Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson

В подростковом возрасте Кира Доусон из Эссекса, Англия, пристрастилась к алкоголю. Свою пагубную привычку она старалась тщательно скрывать от приёмной мамы, однако к 20 годам жизнь девушки полетела под откос.

Фото © Facebook / Hunter Michael Shepard

Фото © Facebook / Hunter Michael Shepard

Британка стала пить вино бутылками каждый день и заедать всё это несколькими порциями фастфуда. Вес девушки достиг 100 килограммов, а лицо чаще всего выглядело красным и распухшим. Однако сама Кира не замечала, что с ней что-то не так, и просто считала себя любительницей веселья и вечеринок. Осознание пришло лишь два года назад, когда умерла её мама. Но сама остановиться девушка уже не могла, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson, Hunter Michael Shepard

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson, Hunter Michael Shepard

Всё изменилось, когда в соцсетях Кира познакомилась с Хантером Шепардом из Аризоны, США. Недавно парень поборол наркозависимость, которая превратила его в живой скелет и испещрила лицо язвами. Теперь он помогает справляться со страшными пристрастиями другим.

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson

Он сказал мне, что моя мама не хотела бы, чтобы я оказалась в такой ситуации. Она хотела бы, чтобы вела трезвую и достойную жизнь. И я поняла, что он прав

Кира Доусон

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson

Постепенно между молодыми людьми вспыхнули чувства. По словам Киры, благодаря Хантеру она стала другим человеком. Девушку перестало тянуть к алкоголю, она занялась своей внешностью и похудела на 25 кг. "Он вселяет в меня надежду на светлое будущее", — поделилась эмоциями британка, которая тоже поддерживает избранника и помогает не возвращаться к зависимости. На днях влюблённые поделились радостной новостью о помолвке.

Появилось жуткое фото преступницы с язвами на лице, и мало кто узнал в ней прежнюю красавицу

Наркозависимость изменила девушку до неузнаваемости.

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