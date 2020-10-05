Наркозависимый и тусовщица спасли друг друга, и сейчас их не узнать на страшных фото из прошлой жизни

В подростковом возрасте Кира Доусон из Эссекса, Англия, пристрастилась к алкоголю. Свою пагубную привычку она старалась тщательно скрывать от приёмной мамы, однако к 20 годам жизнь девушки полетела под откос.

Фото © Facebook / Hunter Michael Shepard

Британка стала пить вино бутылками каждый день и заедать всё это несколькими порциями фастфуда. Вес девушки достиг 100 килограммов, а лицо чаще всего выглядело красным и распухшим. Однако сама Кира не замечала, что с ней что-то не так, и просто считала себя любительницей веселья и вечеринок. Осознание пришло лишь два года назад, когда умерла её мама. Но сама остановиться девушка уже не могла, пишет Daily Mail.

Всё изменилось, когда в соцсетях Кира познакомилась с Хантером Шепардом из Аризоны, США. Недавно парень поборол наркозависимость, которая превратила его в живой скелет и испещрила лицо язвами. Теперь он помогает справляться со страшными пристрастиями другим.

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson

Он сказал мне, что моя мама не хотела бы, чтобы я оказалась в такой ситуации. Она хотела бы, чтобы вела трезвую и достойную жизнь. И я поняла, что он прав Кира Доусон

Фото © Facebook / Kyra Rosie Dawson