"Терпеть побои, годами голодать". Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

Актриса Кристина Асмус поделилась жуткими подробностями своего детства.

Артистка опубликовала в "Инстаграме" фото со съёмок нового шоу "Золото Геленджика" и отметила, что раньше не представляла, "что такое трудно". Один из подписчиков прокомментировал, что действительно сложно "тягать кирпичи" на стройке или работать на шахте.

— Да. Но также думаю, что непросто ребёнком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову, о том, что "изнеженные инста-актрисы понятия не имеют, что такое труд", — ответила Асмус.

Комментатор написал актрисе, что не хотел её обидеть, а поклонники поддержали Кристину и пожелали ей сил и творческих успехов.