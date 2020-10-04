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"Терпеть побои, годами голодать". Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

Так она ответила на обвинения в том, что "изнеженные инста-актрисы" не знают, что такое труд.

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Фото © Instagram / Asmus Kristina

Актриса Кристина Асмус поделилась жуткими подробностями своего детства.

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На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... 🤪🙈 Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!! 🤟🏻 Спасибо любимому @tnt_online и всем создателям шоу!!! ☄️ Это было грандиозно!!!!! Уже сегодня!! В 19:00 на ТНТ суперпремьера шоу «Золото Геленджика»! 🌪💰 Кому достанется золото, какие испытания ждут наших участников и что в конце выберет победитель узнаем уже через 2 часа! 💣💥 А завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала «Гусар»! Это будет 🔥🔥🔥 Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!! 👏🏻

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Артистка опубликовала в "Инстаграме" фото со съёмок нового шоу "Золото Геленджика" и отметила, что раньше не представляла, "что такое трудно". Один из подписчиков прокомментировал, что действительно сложно "тягать кирпичи" на стройке или работать на шахте.

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У актрисы возникли проблемы со здоровьем из-за частых репетиций в театре.

Да. Но также думаю, что непросто ребёнком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову, о том, что "изнеженные инста-актрисы понятия не имеют, что такое труд", — ответила Асмус.

Комментатор написал актрисе, что не хотел её обидеть, а поклонники поддержали Кристину и пожелали ей сил и творческих успехов.

Ранее Кристина Асмус поделилась историей двадцатилетней давности, за которую ей до сих пор стыдно.

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