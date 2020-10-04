Каталась на катере с бизнесменом и не вернулась. В Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала 20-летняя студентка

В Севастополе пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина. 29 сентября она отправилась кататься на катере с московским бизнесменом, после чего перестала выходить на связь, об этом родные девушки сообщили в Инстаграме.
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Мы ищем Лилю Бирулину! Вы видели людей на фото 29 сентября или позже? Просим максимально распространить информацию: в соц сетях,а также среди людей среднего и старшего возраста,ваших родных и знакомых. Возможно,ваши близкие работают или часто бывают вблизи бухты Круглая. Пожалуйста,покажите им этот пост! Очень важно найти свидетелей,проплывавших мимо,видевших происходящее на катере: количество людей,разговоры,действия! P.S. Огромная благодарность каждому,кто откликается на наши просьбы. Каждое действие важно! Мы получаем много информации от вас.Но,пока картину произошедшего установить не удаётся. Пожалуйста,если кто-то видел,слышал,знает что-то о произошедшем,откликнитесь!любая информация имеет значение! #крым2020 #севастополь#севастополь2020#крым#круглаябухта#балаклава#балаклавакрым#ялта2020#пропалчеловек#пропаладевушка%максимальныйрепост#gorodsevastopol#sevastopoltoday
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- Кто располагает, какими-либо сведениями, видели её 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17:00 в районе бухты Круглая (г. Севастополь), видели ссору или драку с её участием, либо просто встречали её в течение дня, просьба сообщить, - попросила сестра пропавшей.
Приметы девушки: блондинка с серыми глазами, рост около 170 сантиметров, спортивное телосложение. Особые приметы: шрам на колене и бусинка-пирсинг на шее. Её спутник - мужчина 30-40 лет. Как сообщают родные, возможно, с ними на катере находились неустановленные третьи лица.
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