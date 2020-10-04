Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Каталась на катере с бизнесменом и не вернулась. В Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала 20-летняя студентка

Из особых примет девушки - пирсинг-бусинка на шее и шрам на колене.

Post cover

Фото © Instagram/ Анна Крушинская

В Севастополе пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина. 29 сентября она отправилась кататься на катере с московским бизнесменом, после чего перестала выходить на связь, об этом родные девушки сообщили в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы ищем Лилю Бирулину! Вы видели людей на фото 29 сентября или позже? Просим максимально распространить информацию: в соц сетях,а также среди людей среднего и старшего возраста,ваших родных и знакомых. Возможно,ваши близкие работают или часто бывают вблизи бухты Круглая. Пожалуйста,покажите им этот пост! Очень важно найти свидетелей,проплывавших мимо,видевших происходящее на катере: количество людей,разговоры,действия! P.S. Огромная благодарность каждому,кто откликается на наши просьбы. Каждое действие важно! Мы получаем много информации от вас.Но,пока картину произошедшего установить не удаётся. Пожалуйста,если кто-то видел,слышал,знает что-то о произошедшем,откликнитесь!любая информация имеет значение! #крым2020 #севастополь#севастополь2020#крым#круглаябухта#балаклава#балаклавакрым#ялта2020#пропалчеловек#пропаладевушка%максимальныйрепост#gorodsevastopol#sevastopoltoday

Публикация от Анна Крушинская (@annakrusha)

Под Тулой нашли школьницу, которая могла забеременеть от отчима и сбежать вместе с ним. Лайф пообщался с соседями семьи — видео

Местонахождение 40-летнего мужчины пока не установлено.

- Кто располагает, какими-либо сведениями, видели её 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17:00 в районе бухты Круглая (г. Севастополь), видели ссору или драку с её участием, либо просто встречали её в течение дня, просьба сообщить, - попросила сестра пропавшей.

Приметы девушки: блондинка с серыми глазами, рост около 170 сантиметров, спортивное телосложение. Особые приметы: шрам на колене и бусинка-пирсинг на шее. Её спутник - мужчина 30-40 лет. Как сообщают родные, возможно, с ними на катере находились неустановленные третьи лица.

Ранее на Ставрополье спустя трое суток нашли пропавшую трёхлетнюю девочку.

Выбор редакции

Пропавшую без вести женщину нашли спустя два года благодаря рыбакам, которые вытащили её из океана

30 сентября, 10:30

В Севастополе вновь ввели обязательный масочный режим

18 сентября, 13:41

Тепло уходит. Метеоролог предупредила о перемене погоды в Москве

сегодня в 18:38

Азербайджан заявил об обстреле Арменией города Мингечевир. В Ереване опровергают

сегодня в 19:16

Российские учёные сообщили о разработке препарата, схожего с лекарством Трампа от коронавируса

сегодня в 19:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.