Каталась на катере с бизнесменом и не вернулась. В Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала 20-летняя студентка

В Севастополе пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина. 29 сентября она отправилась кататься на катере с московским бизнесменом, после чего перестала выходить на связь, об этом родные девушки сообщили в Инстаграме.

- Кто располагает, какими-либо сведениями, видели её 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17:00 в районе бухты Круглая (г. Севастополь), видели ссору или драку с её участием, либо просто встречали её в течение дня, просьба сообщить, - попросила сестра пропавшей.

Приметы девушки: блондинка с серыми глазами, рост около 170 сантиметров, спортивное телосложение. Особые приметы: шрам на колене и бусинка-пирсинг на шее. Её спутник - мужчина 30-40 лет. Как сообщают родные, возможно, с ними на катере находились неустановленные третьи лица.