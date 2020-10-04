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Российские учёные сообщили о разработке препарата, схожего с лекарством Трампа от коронавируса

Это "нейтрализующий коктейль" из антител.

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Фото © AP / ТАСС

Стало известно, что российские учёные занимаются разработкой препарата из нейтрализующих антител для лечения коронавирусной инфекции. Такие препараты сейчас применяются в лечении американского президента Дональда Трампа.

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин сообщил "Интерфаксу", что нечто подобное уже применяется в России. Это сыворотка из плазмы крови больных, которые перенесли инфекцию. Но работа ещё ведётся.

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Глава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.

— У нас есть коллективы, которые находятся на пути к созданию такого нейтрализующего коктейля, — добавил академик.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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