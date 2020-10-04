Российские учёные сообщили о разработке препарата, схожего с лекарством Трампа от коронавируса

Стало известно, что российские учёные занимаются разработкой препарата из нейтрализующих антител для лечения коронавирусной инфекции. Такие препараты сейчас применяются в лечении американского президента Дональда Трампа.

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин сообщил "Интерфаксу", что нечто подобное уже применяется в России. Это сыворотка из плазмы крови больных, которые перенесли инфекцию. Но работа ещё ведётся.

— У нас есть коллективы, которые находятся на пути к созданию такого нейтрализующего коктейля, — добавил академик.