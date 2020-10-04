Американские врачи назвали сроки излечения Трампа от коронавируса

Состояние заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил лечащий врач американского лидера Шон Конли. Его коллега, врач Брайан Гарибальди, уточнил, что главу Белого дома могут выписать уже в понедельник, 5 октября.
— Наш план на сегодня — чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения, — сообщил Гарибальди.
Шон Дудли добавил, что американский президент уже не испытывает никаких проблем с дыханием и свободно передвигается без каких-либо ограничений. По словам врачей, прежде всего президента лечат при помощи экспериментального препарата "Ремдесивир". Дональду Трампу уже поставили вторую дозу, и пока никаких побочных и негативных эффектов от приёма лекарства отмечено не было. Кроме того, с 3 октября Трампу начали давать стероид дексаметазон.
Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлемВ этом увидели попытку скрыть его настоящее состояние.
Напомним, ранее Трамп сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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