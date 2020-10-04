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Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлем

В этом увидели попытку скрыть его настоящее состояние.

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, как и Белый дом в целом, подверглись критике пользователей соцсетей. Американский лидер опубликовал в "Твиттере" видеообращение. Люди заметили, что он будто подавлял кашель.

Вещал лидер США из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Пользователи внимательно изучили его ролик и заметили, что примерно на первой минуте и пятой секунде Трамп, вероятно, слегка икнул. Из-за этого плечи президента на миг немного приподнялись.

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Глава государства проходит лечение в Армейском медицинском центре им. Уолтера Рида.

Сразу после публикации ролика посыпались гипотезы. Некоторые думают, что Трамп просто подавлял кашель или икоту. Другая версия состоит в том, что в Белом доме попросту неудачно смонтировали ролик. Предположительно, момент с кашлем просто вырезали.

Явно был монтаж. Трудно представить себе какое-либо другое объяснение, кроме попытки убедить американскую общественность, что он здоровее, чем есть на самом деле, — написал один из пользователей.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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