Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлем

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, как и Белый дом в целом, подверглись критике пользователей соцсетей. Американский лидер опубликовал в "Твиттере" видеообращение. Люди заметили, что он будто подавлял кашель.

Вещал лидер США из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Пользователи внимательно изучили его ролик и заметили, что примерно на первой минуте и пятой секунде Трамп, вероятно, слегка икнул. Из-за этого плечи президента на миг немного приподнялись.

Сразу после публикации ролика посыпались гипотезы. Некоторые думают, что Трамп просто подавлял кашель или икоту. Другая версия состоит в том, что в Белом доме попросту неудачно смонтировали ролик. Предположительно, момент с кашлем просто вырезали.

— Явно был монтаж. Трудно представить себе какое-либо другое объяснение, кроме попытки убедить американскую общественность, что он здоровее, чем есть на самом деле, — написал один из пользователей.