Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлем

October 3, 2020
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, как и Белый дом в целом, подверглись критике пользователей соцсетей. Американский лидер опубликовал в "Твиттере" видеообращение. Люди заметили, что он будто подавлял кашель.
Вещал лидер США из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Пользователи внимательно изучили его ролик и заметили, что примерно на первой минуте и пятой секунде Трамп, вероятно, слегка икнул. Из-за этого плечи президента на миг немного приподнялись.
У Трампа резко снизился уровень кислорода в крови после заражения коронавирусомГлава государства проходит лечение в Армейском медицинском центре им. Уолтера Рида.
Сразу после публикации ролика посыпались гипотезы. Некоторые думают, что Трамп просто подавлял кашель или икоту. Другая версия состоит в том, что в Белом доме попросту неудачно смонтировали ролик. Предположительно, момент с кашлем просто вырезали.
— Явно был монтаж. Трудно представить себе какое-либо другое объяснение, кроме попытки убедить американскую общественность, что он здоровее, чем есть на самом деле, — написал один из пользователей.
Напомним, ранее Трамп сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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