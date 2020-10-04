Названы главные заблуждения водителей по поводу механической коробки передач

Россия является одной из стран, где автомобилисты очень часто выбирают машины с механической коробкой передач. Хотя выбор между ней и автоматом бывает непростым.

Как отмечает "Российская газета", бытует убеждение, что механические коробки — одни из самых доступных в плане обслуживания. Диск сцепления и выжимной подшипник на таких машинах достаточно менять один раз на 150 тысяч километров пробега. Это было актуально для старых ВАЗов. На современных же авто стоят коробки с двухмассовым маховиком, их замена может уже влететь в копеечку.

Есть и другое ошибочное мнение. Считается, что масло в машине с механической коробкой менять не надо. Это не так. Впрочем, подобную процедуру допустимо делать намного реже, чем в случае с автоматической коробкой передач.

Ещё одна ошибка — безоговорочно считать автомобили с "механикой" наиболее экономичными по расходу топлива. В этом вопросе всё зависит от привычек автомобилиста и от его манеры езды. Ну и потом, считают эксперты, "механика" сильно уступает всё той же роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

Другой устоявшийся стереотип, что "механика" надёжна. Как пишет газета, такое мнение — всего лишь миф, который происходит от старых, самых простых механических коробок передач. Сама по себе коробка может и служит долго, но её основные компоненты — диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник, маховик — подвержены износу и требуют замены раз в 120–150 тысяч километров.

Последний, пятый миф, состоит в том, что механическая коробка передач является самой перспективной с точки зрения развития новых технологий. Как утверждает издание, с точки зрения эволюции автомобильной трансмиссии больше шансов выйти на новую ступень развития у роботизированной двухдисковой коробки передач.