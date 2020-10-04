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Составлен портрет идеального ипотечного заёмщика в России

Есть характеристики, которые значительно повышают шанс на получение ипотечного кредита.

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Фото © Pixabay

Чтобы оценить потенциального ипотечного заёмщика, российские банки применяют максимально комплексный подход. Это значит, что несоответствие по одному из установленных параметров может быть компенсировано высокой ставкой по первоначальному взносу или записью в трудовой книжке о работе в стабильной именитой компании.

По словам экспертов, опрошенных РИА "Новости", существуют определённые характеристики, которые мгновенно повысят рейтинг потенциального заёмщика в глазах любой кредитной организации. Так, на большие суммы ипотечного кредита смогут рассчитывать заёмщики в возрасте 30–40 лет, имеющие семью, а также стабильный доход, дающий возможность внести 20% первоначального взноса.

Идеальный ипотечный заёмщик — это мужчина после призывного возраста и до последней смены паспорта — 27–50 лет. Почему мужчина? Здесь всё просто: он не уйдёт в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше, — считает председатель центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьёв.

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Для погашения ипотеки заёмщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает очень высокий уровень платёжной дисциплины, а также стабильности в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдаётся представителям профессий, которые востребованы всегда, отметил директор Департамента кредитных рисков "БКС банка" Сергей Хайруллин.

Во время пандемии коронавируса банки ужесточили политику в отношении предоставления кредитов. Для работников отраслей, наиболее пострадавших от ограничений, кредиты, в том числе ипотечные, стали менее доступными. В то же время банки стали более лояльно оценивать кредитоспособность бюджетников, так как их платёжеспособность традиционно оценивается высоко в связи со стабильностью дохода.

В августе 2020 года выдача ипотеки в России установила рекорд: общая сумма выданных за месяц кредитов оказалась на 59% больше той, что была в аналогичный период прошлого года.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот.

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