Эксперты предрекли рекордное удорожание доллара к 2021 году

Изменчивый курс российской валюты по отношению к доллару отражает силу противодействующих факторов, влияющих на курс рубля. Основные из этих факторов — внешние. Это же предопределяет срок их воздействия. Потому с учётом сложившейся обстановки в мире главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман прогнозирует к концу года рекордное за последние пять лет удорожание доллара к рублю.

— Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив, взметнувший в начале недели доллар к полугодовым максимумам около 80 рублей, проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики, — пояснил в интервью "Российской газете" эксперт.

Гойхман отметил и наличие успокаивающего фактора рынка — решение российского Центробанка о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день. Кроме того, была увеличена и её реализация экспортёрами после введения Правительством РФ ограничений по сумме остатка валютных активов на счетах. Потому эксперт не исключает возможность оптимистичного развития событий и укрепления доллара к 72–75 рублям к концу года.

— До конца года динамика рубля, наряду с иными драйверами, будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России. Но данный фактор, в случае сочетания с негативным развитием других событий, в качестве пессимистичного сценария может привести курс доллара к уровням 80–85 рублей (отметку в 85 рублей последний раз доллар проходил в 2016 году. — Прим. Лайфа), — подытожил специалист.