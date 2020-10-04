Стало известно, в каких валютах россияне предпочитают хранить свои сбережения

В среднем россияне хранят в рублях 89% своих сбережений в крупных банках, остальную часть средств они размещают в долларах и евро, а также в экзотической валюте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос кредитных организаций.

Так, в банке "Русский стандарт" 98,6% сбережений клиентов хранятся в рублях, а остальные 1,4% — в иностранной валюте. В "Абсолют банке" количество депозитов в российской валюте немного меньше — они составляют 95%, как и сбережения клиентов в банке "Дом.РФ". При этом доля вкладов в долларах США в этих организациях составляет 4%, а в евро — 1%.

В Московском кредитном банке около 92% депозитов хранятся в рублях, в долларах — примерно 6,5%, в евро — порядка 1,5%. Клиенты "Газпромбанка" также отдают предпочтение российской валюте — 88,41% сбережений хранятся в ней, но также проявляют интерес к доллару (9,79%) и евро (1,8%). Однако в этой финансовой организации пользуются спросом и такие нетрадиционные валюты, как фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани.

Интересна экзотическая валюта и клиентам Россельхозбанка. Там на долю таких депозитов приходится 0,2%. При этом 87,8% сбережений хранятся в рублях, 10,8% — в долларах, а 1,2% — в евро. Примерно такой же процент вкладов в фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах насчитывается в "Уралсибе". Клиенты этой финансовой организации традиционно предпочитают рубли (82% депозитов), доллары (14%) и евро (4%).

Представители Промсвязьбанка, в свою очередь, отметили, что не видят в последнее время существенных изменений по предпочтениям россиян в плане валюты. Там около 81% сбережений хранятся в рублях, около 7% — в долларах, а порядка 12% — в евро. Похожая картина сохранятся и в банке "Санкт-Петербург", однако здесь чуть более 15% депозитов — в американской валюте, около 80% — в рублях, и для около 5% вкладов клиенты предпочитают евро.