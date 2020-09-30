Только кэш. Банки вынуждают рестораны и магазины отказаться от безналичного расчёта

С 1 октября Банк России снимает ограничения, наложенные на размер банковских комиссий за эквайринг. Меры сдерживания банковских аппетитов были приняты в апреле 2020 года с целью поддержания торгово-сервисных компаний в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Теперь ожидается, что комиссии возрастут. Как это скажется на цене онлайн-товара и кто в конечном счёте оплатит банковские комиссии, разбирался Лайф.

Как только в марте 2020 года президент объявил о введении режима самоизоляции, россияне ожидаемо в разы увеличили количество онлайн-покупок с доставкой на дом, а дальнейшее распространение коронавируса сделало онлайн основным каналом практически всех продаж. И в качестве поддержки как граждан, так и торгово-сервисных компаний правительство и Центробанк приняли решение ограничить банковские комиссии за операции по онлайн-покупкам (или, как говорят экономисты, эквайринг). Если в докоронавирусной России они составляли 2–3% от оборота (в Европе, кстати, этот показатель составляет всего лишь 0,3–0,4%), то до 30 сентября специальным указанием ЦБ максимальная комиссия была установлена в один процент от проведённой операции. Но с 1 октября банки вправе вернуть старые тарифы.

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— Снижение комиссий на экварийнг дало очень позитивный экономический эффект для всей интернет-индустрии, — рассказал президент Ассоциации интернет-торговли Артём Соколов. — В целом ряде интернет-магазинов и маркетплейсов доля безналичного оборота выросла до 100%. И в результате мы увидели следующий эффект: компании стали отказываться от "наземных терминалов".

Ведь раньше, отмечает Соколов, интернет-эквайринг был самой дорогой услугой, а после введения моратория вдруг выяснилось, что тратиться на обычные POS-терминалы и их обслуживание больше не надо. Вообще не нужна старая инфраструктура, предприниматель размышлял так: лучше я вложусь в более дешёвые современные решения, когда наличие реальной карты для оплаты покупки вообще не нужно, достаточно, чтобы она (или банковский счёт) была привязана к аккаунту в Интернете. В результате ретейл стал инвестировать в финтех и новые платёжные решения.

— То есть реально стали прорисовываться технологии будущего, а теперь нас толкают обратно, в прошлое, — говорит эксперт. — Понятно, что стоимость эквайринга после окончания моратория вернётся к прежним значениям, а значит, все эти положительные эффекты нивелируются. Увы.

Более того, многие предприниматели теперь будут просто вынуждены уйти в тень, констатируют участники рынка. И дело тут не только в эквайринге, а в непоследовательной экономической политике в целом. И всё чаще россияне будут слышать от курьеров, что "оплата — только наличными" или "извините, наш терминал сломался".

— Нельзя сказать, что окончание моратория — это критично, но в целом картина не такая позитивная, — рассказала Лайфу основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова. — Правительство объяснило, что меры все приняты, всем помогли, но стремительно падающий курс рубля гарантирует нам подорожание продуктов и увеличение себестоимости, с одной стороны. С другой стороны, падающая покупательская способность делает рентабельность ресторанного бизнеса в целом уже близкой к нулю. Никаких решений, позволяющих выйти из этого тупика, пока так и не принято. Естественно, что в такой ситуации предприниматели вынуждены думать в первую очередь о том, как заплатить зарплату и спасти бизнес. Отсюда и печальная статистика ухода в тень.

По её мнению, для того, чтобы ситуация изменилась, нужно хотя бы продлить все принятые меры на 2021 год, в том числе льготную ставку эквайринга. Дать дополнительные отсрочки по налогам, в том числе НДС. Но самое главное — со следующего года добиться изменения налоговой системы в "человекоёмких" отраслях, вывести их из-под действия НДС и перевести на единый налог с продаж, тогда отрасль сможет дышать, развиваться и привлекать инвестиции.

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С Татуловой согласен и ресторатор Денис Иванов (Krombacher Beer Kitchen, #СИБИРЬСИБИРЬ, сеть пивных ресторанов BEERMAN и др.).

— Ресторанный бизнес очень чувствителен к любым изменениям, — отметил он. — А сейчас мы наблюдаем непрерывный рост и цен от поставщиков, и различных издержек от государства. Если в начале года доллар стоил 61 рубль, то сейчас курс скакнул под 80, а рестораны не могут так же гибко менять цены, как поставщики. Гости привыкли платить за ланч 400–600 рублей, и их доходы не растут так же быстро, как валюта. А в связи с новыми санитарными требованиями рестораторы обязаны устанавливать специальные бактерицидные рециркуляторы воздуха, постоянно проводить дезинфекцию, тратиться на меры защиты. Эти затраты съедают где-то 1,5–2% от оборота. Так и получается: один процент здесь, два — там, в итоге остаёшься в убытках. Или вот: разморозка тарифов на банковский эквайринг. Возможно, какие-то одиночные игроки, семейные рестораны попробуют уйти в тень, в кеш, но мы этого себе позволить не можем — у нас 90 процентов клиентов расплачиваются картами, они просто не поймут, если вдруг у официанта "сломается терминал".

То есть получается, что для предпринимателей выбор: или сворачивать бизнес, или принимать повышение банковских комиссий как должное, пытаясь оптимизировать свои расходы и поднимая цены. Впрочем, некоторые молодые предприниматели видят в этом возможность для развития своего бизнеса.

— Понятно же, что любое повышение тарифов ведёт к снижению потенциальной прибыли кафе, — объясняет совладелица столичной бранчерии "Овсянки" Юлия Чайкина. — Но в кеш мы уходить не будем, потому что ведём только белую бухгалтерию. Про повышение цен в меню пока не думали. Лучше мы наладим доставку и получим большее число клиентов, чем станем отпугивать уже существующих новыми ценами.

Впрочем, такого нельзя сказать про интернет-гиганты. Они просто будут вынуждены поднять цены, считает Павел Малинский, основатель компании "Планета лета" (сеть садовых центров).