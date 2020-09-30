С 1 октября повысят социальные выплаты и оклады. Кто и сколько получит

С 1 октября по всей стране пройдёт массовая индексация окладов. Повысят и суммы некоторых соцвыплат. Сколько они составят? На что обращать внимание, чтобы получить деньги вовремя и с какими проблемами можно столкнуться?

На сколько вырастут зарплаты бюджетникам

С 1 октября на 3% больше станут получать бюджетники и военные. Стоит отметить, что это плановая индексация. Она соответствует уровню инфляции, который был в прошлом году. Тогда, кстати, зарплату учителям, врачам, работникам детсадов и другим бюджетникам тоже повысили. Прибавка составила 4,3%.

Индексация касается окладов. Больше получать станут работники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Индексация затронет сотрудников федеральных государственных органов и гражданских служащих воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С 1 октября получать больше станут также военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры. Прибавят зарплату и дипломатам.

Какие соцдоплаты вырастут с 1 октября

Бывшие военнослужащие, спасатели, сотрудники силовых ведомств, таможенники и целый ряд других специалистов после выхода на заслуженный отдых получают военные пенсии. Эта выплата положена также потерявшим кормильца, который служил в правоохранительных структурах или Минобороны. Получают её и те, кто стал инвалидом при несении службы.

С 1 октября военные пенсии тоже проиндексируют на 3%.

С какими проблемами могут столкнуться работники и как их избежать

Юристы опасаются, что плановое повышение не везде пройдёт гладко. Раньше уже были прецеденты, когда на бумаге оклады повышали, а по факту люди начинали получать меньше. В частности, работников могли выводить за штат или по документам переводить на другую должность.

— Работодатель может пойти на такую уловку: в трудовом договоре прописать небольшую фиксированную часть зарплаты, а все остальные деньги выплачивать как премию. Премию же, как известно, могут сократить, перенести или вообще отменить. Стимулирующие выплаты делаются лишь на усмотрение руководства. Так что вполне реален сценарий, когда оклад увеличивают, а премии сокращают. В результате человек на практике начинает получать меньше, — рассказывает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По словам юриста, сделать в такой ситуации практически ничего нельзя и защитить свои интересы очень сложно. Дело в том, что работодатель фактически не нарушает закон. Можно попробовать обратиться в суд и требовать признать трудовой договор в этой части притворной сделкой, доказав, что премия, по сути, является обязательной к выплате частью заработной платы.

Где повысят минимальную зарплату и на сколько

С 1 октября в Москве повысят региональный МРОТ. С 1 октября в столице он составит 20 361 рубль.

— Вообще, существуют два вида МРОТ: федеральный и региональные. Первый устанавливается с 1 января. Вторые могут определяться региональными соглашениями. Такое есть, например, в Москве, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.