Доходное место. Где работать, чтобы получать 100 тысяч в месяц

Вопреки расхожему мнению, найти работу "на все сто" можно не только в Москве. Работодатели и из регионов готовы хорошо платить квалифицированным специалистам. Более того, сейчас рынок труда активно восстанавливается после пандемии, и количество таких предложений будет только расти, рассказали Лайфу специалисты сервиса "Работа.ру". Эксперты проанализировали, кто хорошо зарабатывает в разных уголках России. Приведём несколько примеров вакансий из регионов.
Санкт-Петербург
Крупнейший российский банк ищет в Северной столице senior Java-разработчика с опытом от трёх лет и предлагает ему оклад от 170 000 рублей в месяц. Будущему кандидату предстоят проектирование системных решений, реализация back-end и дизайна API, написание unit и интеграционных тестов.
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Волгоград
Если заработки программистов давно никого не удивляют, то не все знают, что рабочие сейчас могут получать ненамного меньше. Так, одну из самых высоких зарплат осенью в Волгограде предлагают сварщикам — от 110 000 рублей в месяц. Работать придётся вахтовым методом, жить в общежитии и бесплатно питаться в столовой. Главные требования к кандидату — диплом сварщика и опыт от трёх лет.
Воронеж
Исполнительный директор в сфере оптовой торговли может рассчитывать на зарплату от 100 000 рублей. Будущий начальник должен обладать руководящим опытом от пяти лет и знать особенности финансовой сферы.
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Краснодар
Здесь в топе — интернет-маркетолог с опытом от одного года, грамотной речью и умением общаться по телефону. Он может рассчитывать на ежемесячный доход от 100 000 рублей. В обязанности будущего сотрудника будут входить подача объявлений на рекламные площадки, холодные звонки и общение с клиентами по скриптам. Заработок специалиста будет складываться из фиксированного оклада и процента от продаж.
Ростов-на-Дону
Самые привлекательные зарплаты в Ростове-на-Дону в сентябре предлагают специалистам по сбыту продукции. До 100 000 рублей может получать менеджер по региональным продажам. Будущему работнику предстоит заняться реализацией ассортиментного портфеля предприятия, активным поиском новых клиентов и работой в CRM "Битрикс 24".
Нижний Новгород
От 150 000 до 200 000 рублей в месяц в Нижнем Новгороде может зарабатывать коммерческий директор с опытом работы в автомобильной промышленности. Специалисту предстоит заниматься управлением коммерческой деятельностью производства спецавтомобилей, планированием продаж и финансового результата деятельности.
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Крым
От 70 000 до 100 000 рублей в Крыму предлагают администратору торгового зала в Севастополе. Соискателю необходимо иметь опыт работы в розничной торговле на руководящей позиции от трёх лет. В обязанности администратора входят: контроль состояния зала, решение вопросов, связанных с обслуживанием покупателей, управление персоналом.
Новосибирск
Приятные зарплаты в Новосибирске предлагают специалистам в области IT. Программисту С++ на разработку крупного коммерческого ПО под Windows работодатель обещает доход в 120 000 рублей.
Уфа
Самые привлекательные зарплаты в Уфе предлагают в рекламе. Так, руководителю отдела рекламы и маркетинга работодатель готов платить от 200 000 в месяц. Для успешного трудоустройства соискателю необходим опыт работы по специальности не менее пяти лет, профессиональное образование и знание английского языка.
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Пермь
Хорошие зарплаты в Перми доступны для специалистов в финансовой сфере. Так, например, заместителю главного бухгалтера работодатель готов предложить до 115 000 рублей в месяц. От соискателя ждут высшего образования по специальности "бухгалтерский учёт и аудит", опыта работы не менее трёх лет и знания законодательства РФ.
Челябинск
Зарплату от 100 000 рублей в месяц в Челябинске предлагают главному сварщику, в обязанности которого войдёт руководство технологической подготовкой выполнения сварочных работ. От успешного соискателя требуются высшее образование по специальности "оборудование и технология сварочного производства", опыт работы не менее трёх лет и умение работать в программах AutoCAD и "1С: Предприятие".
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Екатеринбург
Высокую зарплату в Екатеринбурге предлагают в сфере менеджмента. Управляющий группой магазинов с опытом работы от трёх лет сможет получать до 120 000 рублей в месяц. Основные требования к кандидату: опыт работы в розничной торговле на позиции супервайзера, знание процессов розничной торговли и личный автомобиль.
В каких отраслях больше всего "денежных" вакансий
Как отмечает категорийный менеджер "Авито работа" Дмитрий Пучков, средняя зарплата в России во II квартале 2020 года составила 41,5 тыс. рублей в месяц. Самыми востребованными группами профессий стали продавцы, производственники, строители, перевозчики и представители автобизнеса. Таких специалистов чаще всего искали работодатели на "Авито", и как раз на эти отрасли приходится большая часть предложений с оплатой выше 100 тысяч рублей — всего 4–5% от общего числа вакансий.
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Нередко это вакансии, где специалиста ждут тяжёлый физический труд и вахтовый формат работы. Например, так трудятся многие разнорабочие, монтажники, маляры, сварщики. Им помимо достойной оплаты работодатели часто предлагают также оплату проезда и проживания. Почти треть всех вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей относятся к профессии водителя: водители такси, водители грузовика, водители категории Е, рассказал Дмитрий Пучков.
— Конечно, отдельно стоит подсветить профессии, в которых общий заработок зависит от множества внешних факторов, — уточнил он. — Например, риелторы, фотографы, мастера маникюра, дизайнеры, менеджеры по продажам, личные тренеры, репетиторы. Все они также могут зарабатывать больше 100 тысяч рублей при надлежащем усердии или хорошем потоке клиентов.
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HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Галкова отметила, что, конечно, в Москве высокий заработок встречается чаще, чем в регионах. Но зарабатывать 100 тыс. рублей в месяц реально, и это не всегда зависит от места проживания и сферы деятельности. Для более высокого, чем обычно, заработка сотрудник должен иметь такие качества, как личный KPI, работоспособность, готовность брать на себя ответственность и умение находить подход к клиентам.
— Можно быть профессионалом в IT-сфере из любого города, работать в магазине бытовой электроники, делать продажи и получать процент с каждой, быть столичным официантом и зарабатывать пару сотен тысяч благодаря щедрым чаевым, быть руководителем департамента в крупной компании и иметь в подчинении до пяти сотрудников или работать в телеиндустрии, — пояснила Анастасия Галкова.
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