Эксперты выяснили, сколько денег водители тратят на автомобиль каждый месяц

Аналитики "Яндекса" выяснили, что новая Lada Granta — самый дешёвый во владении автомобиль на российском рынке. По оценкам аналитиков, на новую машину в течение трёх лет после покупки приходится тратить 13 тыс. рублей в месяц. Изучив 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях, эксперты сложили расходы на ремонт, парковку и штрафы. На втором и третьем местах находятся Lada Vesta и корейский бюджетный седан KIA Rio.

Главной статьёй расходов практически у всех изученных машин стал ремонт. На амортизацию пришлось более половины всех финансовых расходов. На втором месте — страхование. Затраты на топливо оказались на третьем месте — 13 %.