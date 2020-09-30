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Эксперты выяснили, сколько денег водители тратят на автомобиль каждый месяц

В рейтинг экономичных машин попали как иномарки, так и отечественные авто

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Фото © Shutterstock

Аналитики "Яндекса" выяснили, что новая Lada Granta — самый дешёвый во владении автомобиль на российском рынке. По оценкам аналитиков, на новую машину в течение трёх лет после покупки приходится тратить 13 тыс. рублей в месяц. Изучив 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях, эксперты сложили расходы на ремонт, парковку и штрафы. На втором и третьем местах находятся Lada Vesta и корейский бюджетный седан KIA Rio.

Главной статьёй расходов практически у всех изученных машин стал ремонт. На амортизацию пришлось более половины всех финансовых расходов. На втором месте — страхование. Затраты на топливо оказались на третьем месте — 13 %.

В отчёте "Яндекса" содержатся данные и о самом дорогом автомобиле на российских дорогах. Последнее место в рейтинге финансовой экономичности занял Mercedes-Benz G-класса AMG. Несмотря на высокую стоимость 17,4 млн рублей, каждый месяц автомобиль требует примерно 357 тыс. рублей вложений. 272 тыс. уходит на амортизацию, остальную сумму составляют топливо, страховка и штрафы.

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