Эксперты выяснили, сколько денег водители тратят на автомобиль каждый месяц

Аналитики "Яндекса" выяснили, что новая Lada Granta — самый дешёвый во владении автомобиль на российском рынке. По оценкам аналитиков, на новую машину в течение трёх лет после покупки приходится тратить 13 тыс. рублей в месяц. Изучив 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях, эксперты сложили расходы на ремонт, парковку и штрафы. На втором и третьем местах находятся Lada Vesta и корейский бюджетный седан KIA Rio.
Главной статьёй расходов практически у всех изученных машин стал ремонт. На амортизацию пришлось более половины всех финансовых расходов. На втором месте — страхование. Затраты на топливо оказались на третьем месте — 13 %.
В отчёте "Яндекса" содержатся данные и о самом дорогом автомобиле на российских дорогах. Последнее место в рейтинге финансовой экономичности занял Mercedes-Benz G-класса AMG. Несмотря на высокую стоимость 17,4 млн рублей, каждый месяц автомобиль требует примерно 357 тыс. рублей вложений. 272 тыс. уходит на амортизацию, остальную сумму составляют топливо, страховка и штрафы.
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