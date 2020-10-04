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Мишустин обязал регионы отчитываться о решении проблем пайщиков ЖСК

Информацию главы субъектов должны размещать в Единой информационной системе жилищного строительства.

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Фото © Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому власти регионов должны будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, которые приобрели квартиры через жилищно-строительные кооперативы. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что главы регионов ответственны за составление планов-графиков ("дорожных карт") по решению проблем обманутых дольщиков. В документах нужно указывать недобросовестные компании, количество обманутых граждан, проблемные дома и способы и сроки восстановления прав потерпевших. Теперь в таких документах должны появиться данные по квартирам, купленным через ЖСК, а также сведения о нежилых помещениях, которые приобрели граждане.

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По данным экспертов, их число в стране превышает 180 тысяч человек.

Обновляться такой план-график должен один раз в квартал. Главы регионов обязаны размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф, чтобы люди могли следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов.

Как сообщал Лайф, в прошлом году на совещании с членами кабмина Путин потребовал от правительства за несколько лет избавиться в стране от такого явления, как "обманутый дольщик". Позднее президент подписал закон о защите прав дольщиков.

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