Камчатские учёные рассказали о первых выводах по поводу загрязнения океана

Загрязнение Авачинского залива на Камчатке произошло в придонном слое, именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу, заявила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.
— Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы, — приводятся её слова на официальном сайте Камчатского края.
Полякова отметила, что погибших морских обитателей выкинуло на берег из-за шторма, который бушевал в регионе несколько дней назад вследствие циклона, вышедшего на территорию Камчатки с 28 на 29 сентября. Она подчеркнула, что если бы этого не случилось, животные стали бы разлагаться в толще воды. В то же время, заявила Полякова, они не могли погибнуть из-за шторма.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Напомним, были обнаружены мёртвые рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называли сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Глава региона в свою очередь пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией.
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