Камчатские учёные рассказали о первых выводах по поводу загрязнения океана

Загрязнение Авачинского залива на Камчатке произошло в придонном слое, именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу, заявила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

— Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы, — приводятся её слова на официальном сайте Камчатского края.

Полякова отметила, что погибших морских обитателей выкинуло на берег из-за шторма, который бушевал в регионе несколько дней назад вследствие циклона, вышедшего на территорию Камчатки с 28 на 29 сентября. Она подчеркнула, что если бы этого не случилось, животные стали бы разлагаться в толще воды. В то же время, заявила Полякова, они не могли погибнуть из-за шторма.