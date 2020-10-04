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Камчатские учёные рассказали о первых выводах по поводу загрязнения океана

Эксперты полагают, что мёртвых морских обитателей выбросило на берег штормом.

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Фото © Twitter / Артём Трещенко

Загрязнение Авачинского залива на Камчатке произошло в придонном слое, именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу, заявила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы, — приводятся её слова на официальном сайте Камчатского края.

Полякова отметила, что погибших морских обитателей выкинуло на берег из-за шторма, который бушевал в регионе несколько дней назад вследствие циклона, вышедшего на территорию Камчатки с 28 на 29 сентября. Она подчеркнула, что если бы этого не случилось, животные стали бы разлагаться в толще воды. В то же время, заявила Полякова, они не могли погибнуть из-за шторма.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

Напомним, были обнаружены мёртвые рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называли сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Глава региона в свою очередь пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией.

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