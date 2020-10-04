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Генпрокуратура взяла на контроль проверку фактов загрязнения океана на Камчатке

Обследуемую территорию расширили на ещё несколько бухт.

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Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Проверка по факту загрязнения вод в Камчатском крае теперь находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязнённых участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая Лагерная и бухте Бабья, — заявил он.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

Он отметил, что к проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов. Контролируются результаты отобранных проб и образцов. На место выехал исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора.

Напомним, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.

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