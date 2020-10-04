Генпрокуратура взяла на контроль проверку фактов загрязнения океана на Камчатке

Проверка по факту загрязнения вод в Камчатском крае теперь находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

— В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязнённых участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая Лагерная и бухте Бабья, — заявил он.

Он отметил, что к проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов. Контролируются результаты отобранных проб и образцов. На место выехал исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора.