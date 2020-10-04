Глава Камчатки предложил создать систему экологического мониторинга с участием блогеров

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил разработать всероссийскую систему экологического мониторинга с участием общественников и блогеров и привлечением фото- и видеоматериалов. Об этом он сообщил на встрече с горожанами, сёрфингистами и представителями общественных организаций в связи с загрязнением акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа Авачинского залива.

— То, что мы видим на Халактырском пляже, подталкивает к пониманию того, что система мониторинга не эффективна, я готов выходить с инициативой на федеральный уровень о создании единой системы мониторинга потенциально неблагоприятных экологических явлений, — сказал Солодов, отметив, что случившееся — признак системной проблемы, и Камчатке ещё много предстоит сделать, чтобы защитить природу.

Губернатор подчеркнул, что к системе наряду с органами власти должны быть подключены горожане, блогеры и общественные организации. Также должна быть возможность загрузки видео- и фотоматериалов.

На встрече Солодов сообщил, что пробы прибрежной воды уже отправлены в Москву для проведения расширенного анализа. Губернатор выразил надежду, что первые результаты будут готовы уже в течение одного дня. Для исследования водолазы в том числе подняли со дна останки моллюсков. Глава региона также призвал не строить версий о причинах случившегося, так как пока у властей нет данных об источнике загрязнения — "это будет гаданием на кофейной гуще".

Солодов отметил, что лично объехал все береговые точки в окрестностях Петропавловска-Камчатского и не обнаружил никаких аномалий, в том числе визуально. Однако он подчеркнул, что отсутствие видимых следов произошедшего не означает, что ситуация стабилизировалась. Глава Камчатки отметил, что загрязнение является мощным и произошло на огромной акватории из-за крупного выброса загрязняющих веществ.

Губернатор заверил, что негативного влияния на питьевую воду не произошло, так как забор производится из источников пресной воды, который расположен достаточно далеко от места происшествия. В регионе продолжится работа по сбору анализов, кроме того, власти расширят диапазон поиска источника загрязнения.