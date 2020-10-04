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"Ненормальная ситуация". Глава Камчатки осмотрел пляжи, где произошла экологическая катастрофа — видео

Губернатор потребовал, чтобы результаты анализов забора воды были готовы не позднее чем через 24 часа.

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Глава Камчатского края Владимир Солодов вместе с зампредом Госдумы Ириной Яровой и представителями профильных ведомств объехал бухты, где было зафиксировано загрязнение воды и были сделаны фотографии мёртвых животных, выброшенных на берег. Губернатор отметил, что на пляже до сих пор находятся мёртвые морские ежи, и потребовал как можно скорее представить ему результаты анализов воды.

Есть, очевидно, останки животных. То есть это у нас явно некоторая ненормальная ситуация. <..> С этим нужно разбираться. Когда у нас результаты (проб воды. — Прим. Лайфа) через семь дней, как мы можем оперативно решения принимать? Так не пойдёт. Свяжитесь с техническими специалистами, нам нужно, чтобы самое крайнее завтра утром у нас были результаты, — отметил Солодов в беседе с представителями краевого управления Росприроднадзора.

Вряд ли дело в шторме. Эксперт рассказал Лайфу о возможной причине загрязнения океана у Камчатки

Такую природную версию, ранее озвученную местными властями, специалист назвал отмазкой.

Напомним, масса животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.

За развитием событий в зоне экологической катастрофы на Камчатке следите в текстовой трансляции Лайфа.

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