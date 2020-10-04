В Китае раскрыли секрет идеального приготовления варёных яиц

Большинство людей готовит варёные яйца неправильно. Обычно их кладут в воду и сразу начинают кипятить. От этого вкус продукта портится, а скорлупа прилипает к белку. Чтобы избежать подобного, сначала необходимо на десять минут положить яйца в холодную воду и только после этого варить. Об этом пишет китайский портал Sohu.