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В Китае раскрыли секрет идеального приготовления варёных яиц

Есть один секрет, как избежать появления неприятного привкуса.

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Фото © Pixabay

Большинство людей готовит варёные яйца неправильно. Обычно их кладут в воду и сразу начинают кипятить. От этого вкус продукта портится, а скорлупа прилипает к белку. Чтобы избежать подобного, сначала необходимо на десять минут положить яйца в холодную воду и только после этого варить. Об этом пишет китайский портал Sohu.

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По словам кулинара, продаваемый в магазинах фермерский продукт ничем не отличается по качеству от обычного.

Отмечается, что уже приготовленные яйца нужно снова поместить в холодную воду на какое-то время. Это поможет легче очистить их и сохранить нежный вкус.

Ранее Лайф рассказывал про совет кулинара, чем заменить куриное яйцо при приготовлении выпечки.

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