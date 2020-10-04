В Китае раскрыли секрет идеального приготовления варёных яиц

Большинство людей готовит варёные яйца неправильно. Обычно их кладут в воду и сразу начинают кипятить. От этого вкус продукта портится, а скорлупа прилипает к белку. Чтобы избежать подобного, сначала необходимо на десять минут положить яйца в холодную воду и только после этого варить. Об этом пишет китайский портал Sohu.
Россиянам рассказали, почему следует быть осторожными при покупке домашних яицПо словам кулинара, продаваемый в магазинах фермерский продукт ничем не отличается по качеству от обычного.
Отмечается, что уже приготовленные яйца нужно снова поместить в холодную воду на какое-то время. Это поможет легче очистить их и сохранить нежный вкус.
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