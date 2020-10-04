Путин поздравил работников и ветеранов Байконура с 65-летием космодрома

Успехов и всего самого доброго пожелал сотрудникам и ветеранам космодрома Байконур президент России Владимир Путин в связи с 65-летием космического стартового комплекса. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован на официальной странице "Роскосмоса" в "Твиттере".

— Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации космической программы. Мы всегда будем помнить конструкторов и учёных, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны, — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул важность комплекса в истории как освоения космоса, так и человечества в целом. Ведь именно с Байконура осуществлялись запуски на орбиту Земли первого искусственного спутника, а затем и первого человека — Юрия Гагарина.