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Путин поздравил работников и ветеранов Байконура с 65-летием космодрома

Как отметил российский президент, создание стартовой площадки открыло новую, космическую эру в истории человечества.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Успехов и всего самого доброго пожелал сотрудникам и ветеранам космодрома Байконур президент России Владимир Путин в связи с 65-летием космического стартового комплекса. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован на официальной странице "Роскосмоса" в &quot;Твиттере&quot;.

Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации космической программы. Мы всегда будем помнить конструкторов и учёных, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны, — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул важность комплекса в истории как освоения космоса, так и человечества в целом. Ведь именно с Байконура осуществлялись запуски на орбиту Земли первого искусственного спутника, а затем и первого человека — Юрия Гагарина.

Российские космонавты поздравили жителей Земли с запуском первого спутника — видео

Аппарат был отправлен на орбиту 4 октября 1957 года.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли.

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