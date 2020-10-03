Российские космонавты поздравили жителей Земли с запуском первого спутника — видео

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (@ivan_mks63) и Анатолий Иванишин поздравляют с борта Международной космической станции с годовщиной запуска первого спутника Земли! 🛰🌍 pic.twitter.com/97Aa1smZsB — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 3, 2020

В 63-ю годовщину запуска первого спутника Земли с поздравлением к жителям планеты обратились российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

— Именно с этого дня ведёт отсчёт вся отечественная и мировая космонавтика. Благодаря труду наших учёных и конструкторов был успешно сделан первый шаг в освоении космического пространства, — сказал Иванишин в видеообращении.

Вагнер же отметил, что планета Земля с борта Международной космической станции красива и хрупка.

— Мы призываем к совместному исследованию просторов Вселенной в наших общих интересах, — добавил космонавт.

Также он поблагодарил ветеранов ракетно-космической промышленности и пожелал им здоровья и благополучия.

Напомним, запуск первого искусственного спутника под названием "Спутник-1" с космодрома Байконур состоялся 4 октября 1957 года. Его полёт продолжался 92 дня. За это время аппарат совершил 1440 оборотов вокруг Земли, а затем сгорел в плотных слоях атмосферы.