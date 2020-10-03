Вся планета звездолёт. Как советский инженер придумал двигатель, способный перемещать Землю в космосе

О том, что Солнце не вечно, учёные заговорили давно. Американский физик и инженер-энергетик Роберт Зубрин высчитал, что наше светило каждый миллиард лет разогревается на 10%. Другие подсчитали, что уже сейчас на Солнце выгорела половина водорода. Когда он закончится через пять миллиардов лет, Солнце "перейдёт на горение гелия", который тоже закончится через миллиард лет. После этого Солнце станет красным гигантом или даже сверхгигантом, а затем или сожмётся до белого карлика и постепенно остынет, либо взорвётся, став сверхновой звездой. К счастью, человечество этого не увидит: уже на стадии выгорания водорода Солнце увеличится в три раза, температура на Земле достигнет ста градусов — и экосистема сгорит.

На этот случай советский учёный, инженер-физик Георгий Покровский ещё в 1950-х годах изобрёл двигатель, который, по задумке, должен будет спасти планету, превратив её в огромный космический корабль массой 5,9 секстиллиона тонн, а всё человечество — в экипаж. Военный инженер Георгий Покровский был участником ядерной программы СССР. Он прославился проектами двух плотин, которые были построены в Средней Азии методом направленных взрывов. Это плотина на реке Вахш в Таджикской ССР и высокогорная противоселевая плотина в Медео (Казахская ССР) на Малой Алматинке. Удачное воплощение проекта, а также прогресс советских учёных в обуздании ядерной энергии натолкнули учёного на мысль, что череда ядерных взрывов может в будущем спасти Землю.

Всей планетой — к звёздам

По проекту Покровского Землю предполагалось увести с орбиты плавно, по спирали. Для этого в районе Антарктиды нужно было построить ядерный двигатель. С помощью череды взрывов учёный предполагал создать огромный кратер, укреплённый по периметру. В этом кратере следовало оборудовать гигантский термоядерный двигатель, реактивная струя которого должна была совпадать с осью вращения Земли. Таким образом, Северный полюс должен был стать "носом" звездолёта.

Фото © Getty Images

В кратер следовало бесперебойно подавать ядерное топливо, а также воду, которая, смешиваясь с выбросом, должна была служить реактивным балластом и одновременно поддерживать реакцию в двигателе, распадаясь на кислород и водород. Чтобы ядро планеты не разогревалось, подложку кратера следовало выстлать толстым слоем льда.

Покровский подсчитал, что несколько сотен последовательных атомных взрывов смогут создать постоянную тягу, которая способна сдвинуть планету с орбиты. Чтобы Земля могла маневрировать в космосе, ряд дополнительных двигателей предлагалось расположить по экватору.

Покровский понимал, что при направленном движении планеты могут возникнуть проблемы. Основной из них он считал возможность затягивания атмосферы в камеру сгорания. Второй неприятностью могла стать огромная приливная волна, возникшая при начале движения. С ней Покровский собирался бороться строительством множества плотин, опоясывающих все океаны.

Скажете, сумасшествие? Ничего подобного. В конце XX века о возможности смещения Земли с орбиты активно заговорили американцы. По их подсчётам, уводить планету из Солнечной системы человечеству необязательно. При разогреве Солнца было бы достаточно "отодвинуть" Землю от светила на 5–10%.

Фото © Shutterstock

Проект Покровского планировал и "дозаправку" Земли в космосе. Пополнять ресурсы — ядерное топливо, воду и минералы — предполагалась на поверхности других планет, мимо которых могла бы пролетать Земля. "Звездолёту" следовало осторожно выйти на орбиту взаимного вращения с другими планетами и пополнить ресурсы с помощью орбитальных лифтов. Наполненные гелием огромные воронки из полимерных материалов высотой 160 км предлагалось строить на поверхности планет. У основания их диаметр мог достигать 100 м, а в космосе — 300–400 метров. Снующие по ним аэростаты могли бы без труда извлекать с поверхности ресурсы, а для добычи ископаемых предполагалось использовать вездеходы с ядерными двигателями.

Вспомнить всё

Но стоп! Инженер Покровский, возможно, гений, спорить с этим не будем, и, быть может, его идея действительно когда-нибудь спасёт планету. Но посмотрите: разве описание термоядерного двигателя и плотин не напоминает уже существующий на Земле рельеф поверхности? Быть может, инженер на самом деле "вспомнил" прошлое Земли? Быть может, всё это уже однажды было?

Просто с космического путешествия нашего "звездолёта по имени Земля" прошло так много времени, что человечество уже забыло о нём? Впрочем, почему забыло? Не забыло! У многих народов планеты до сих пор есть мифы о предках, пришедших со звёзд.

Рельеф и уничтоженный Фаэтон

Во времена Покровского ещё не было известно, но теперь благодаря сканированию NASA учёные знают, что под толстым льдом Антарктиды в самом деле есть огромная впадина, дно которой на три километра ниже уровня океана. Ранее считалось, что прогиб — это кратер от астероида, но на самом деле он может быть искусственным и представлять собой ложе древнего термоядерного двигателя.

Если посмотреть на дно Мирового океана на спутниковых снимках в Google Maps, то окажется, что его дно во многих местах расчерчено ровными линиями, многие из которых идут вдоль или поперёк оси вращения планеты. Некоторые из них явно похожи на разрушенные временем древние гигантские плотины и искусственные запруды. Например, западнее Перу находится огромный квадрат, одна сторона которого составляет 1200 км, другая — около 900 км. А ещё восточнее находятся "развалины" гигантских строений, сторона одного из которых равна примерно 200 км.

Фото © Google Maps

Возможно, во время космического путешествия Земли её океаны вообще были полностью исчерпаны, словно баки с топливом, а потом снова заполнены водой, взятой на какой-нибудь планете. Например, в мифологии европейских народов устойчив миф о том, что когда-то между Марсом и Юпитером существовала планета Земля Дэи, или Фаэтон, которая позже распалась и создала астероидный пояс. Быть может, причиной катастрофы стали наши предки, изрядно подзаправившие Землю от Фаэтона? А остатки планеты просто рассыпались на части.

Земля могла "дозаправиться" от Марса?

Вечная мерзлота и подземные убежища. Ещё одним доказательством того, что Земля могла путешествовать в космосе, может стать вечная мерзлота, возникновение которой учёные до сих пор не могут объяснить. Они пытаются доказать, что мерзлота, которая уходит в глубь Земли на 900–1200 метров и включает в себя огромные толщи подземных вод, возникла из-за катастрофы, в результате которой на сушу из океана были якобы вынесены массы метангидратов, которые при разложении вызвали понижение температуры.

Но обратите внимание: вечная мерзлота находится исключительно в северных широтах, "на носу" космического корабля, где атмосфера Земли во время движения должна быть тонкой и куда должен был проникать космический холод. Напомню, в космосе температура составляет минус 273° по Цельсию. Согласитесь, такая холодина способна вызвать промерзание Земли на километр!

Ещё одно доказательство того, что человечество "прилетело" к Солнцу от другой звезды, — находки по всему миру огромных убежищ, высеченных в скалах. Это гигантские рукотворные каменные убежища в горе Хуашань, о сотворении которых ничего не знают китайские хроники, загадочные пещеры Брабар в Индии, Гипогей на Мальте, уходящий в глубины естественных пещер подземный город Деринкую в Турции, который углублён на километры, и даже рукотворные пещеры в Перу, тоннели которых уходят под дно океана...

Даже в фантастическом китайском фильме "Блуждающая Земля" на время путешествия Земли в ледяном космосе сценаристы догадались спрятать землян в подземных городах. Так что может статься, мы плохо знаем прошлое.

Миф мифу рознь

Сириус (самая яркая звезда), Процион (выше и левее) и созвездие Ориона (справа). Между Сириусом и Проционом хорошо виден участок Млечного Пути. Фото © NASA

И, наконец, мифы о звёздных предках, которые существуют у разных народов. Например, африканское племя дагонов весьма волнует сторонников идеи палеоконтакта. Исследователи не могут понять, откуда у туземцев из Мали есть данные о спутниках Юпитера, кольцах Сатурна и невидимой звезде Сириус В, которая вращается вокруг звезды Сириус А. Между прочим, звёзды Сириус А и В — одни из самых близких звёзд к Солнцу, расстояние от них составляет всего 8,6 световых года, или 2,6 парсека. 1 парсек равен 30,8568 трлн км, наша планета может быть оттуда.

Живущие в 10 тыс. километров от Мали чукчи искренне верят, что их предки происходят со звезды Альтаир, на которой якобы когда-то жил их предок Пегитген. Между прочим, в созвездии Орла, в котором находится Альтаир, тоже есть двойная звезда Реда, она же Таразед. А уж мифы о летающих аппаратах и о "богах", которые дарят туземцам знания, есть у многих народов. Возможно, во время путешествия некоторые поселения людей настолько "одичали", что их пришлось просвещать заново. Позже развитая цивилизация могла исчезнуть из-за планетарной катастрофы.