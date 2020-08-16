Путешествия во времени при помощи зеркал. Почему исследования советского астрофизика Николая Козырева засекречены

Человек и время

Зеркала издревле считались окном в другой мир. У древних славян существовал запрет спать и при этом отражаться в зеркале: люди боялись, что душа человека может уйти в иной мир и не вернуться. До сих пор у современных школьников и студентов вызывает недоумение и мистический страх постулат о том, что изображения в зеркале не существует, пока не появится наблюдатель — человек или фотокамера. И тогда изображение отражённых от зеркальной поверхности лучей света будет сформировано в мозгу или на чувствительной матрице.

Николай Козырев верил: "мир зазеркалья" действительно существует! Причём время внутри него меняет вектор и идёт в обратную сторону. Он считал, что время — это особый вид энергии, и разработал теорию "причинной механики", по которой время выражается в причинно-следственных связях. Они всегда отделены друг от друга в пространстве и не зависят от системы координат.

Согласно этой теории, энергия времени питает звёзды — и поэтому ядерный синтез внутри них никогда не прекращается. В разных уголках Вселенной время имеет разную плотность (активность), а все физические процессы во Вселенной происходят с поглощением или выделением времени.

Козырев считал, что время — субстанция, через которую информация передаётся мгновенно во все точки Вселенной. Доказательством этого служил эксперимент с далекими звёздами. Свет, который шёл от них до Земли годы или сотни лет, фиксировался телескопом и погружал учёных в прошлое — они видели то, что произошло много лет назад. Но оказалось, если навести телескоп на место, где звезда по расчётам должна быть в настоящем, приборы фиксируют небольшие отклонения, то есть, по сути, проникают в будущее!

Николай Козырев. Фото © Фотохроника ТАСС / П. Федотов

Козырев указывал, что подобное взаимодействие происходит между временем и человеческим мозгом. Именно поэтому существуют такие понятия, как интуиция или предвидение (в некоторых случаях человек может заглянуть в будущее и узнать его). А помочь ему в этом сможет особая система вогнутых зеркал.

В СССР идеи Козырева не оценили, а его "причинную механику" объявили лженаукой. Правда, случилось это не сразу, а после череды якобы неудачных экспериментов.

Наука или чертовщина?

О том, что в СССР проводили эксперименты с перемещением человеческого сознания во времени, стало известно только в конце XX века. Повторить их в декабре 1990 года в далёком заполярном посёлке Диксон попыталась группа новосибирских учёных. Они собрали систему зеркал Козырева и провели серию экспериментов по передаче мысленных образов на расстояние. Причём выяснили, что испытуемый, помещённый в такую же систему зеркал на материке, принимает примерно треть образов правильно. Ещё треть образов приходила на материк с задержкой в пять-семь часов, а треть была полностью потеряна.

Сами учёные рассказывали, что, когда система зеркал была собрана, зайти внутрь не могли целые сутки — мешал страх, который возникал у всех испытуемых. Лишь через 24 часа самому отважному из экспериментаторов удалось занять место внутри системы. Очевидцы рассказывали, что в небе над лабораторией во время экспериментов появлялось полярное сияние. Все подопытные начинали чувствовать себя плохо: у них появлялись головокружение, тошнота, повышалось или падало давление, они не могли справиться с ужасом, начинала болеть голова.

Система зеркал Козырева. Фото © Wikipedia

При этом некоторые испытывали ощущение выхода из тела, а другие действительно видели какие-то отрывочные картины, чаще из прошлого: они наблюдали себя со стороны, слышали голоса людей из детства. Каждый раз эксперименты приходилось прерывать из-за плохого самочувствия людей.

Ещё хуже дела пошли, когда сеанс связи было решено провести с англичанами. Российские учёные передавали им мысленные образы различных знаков. Англичане получили примерно 96% информации, но при этом "напридумывали" ещё 70 похожих знаков. Но настоящая чертовщина началась, когда в систему стали вносить различные мистические знаки, изображённые на бумаге. Очевидцы даже видели НЛО над крышей лаборатории и "сияние", исходящее из системы зеркал.

Так, может быть, академики СССР были правы, когда объявили "причинную механику" Козырева лженаукой и запретили эксперименты с зеркалами? Чтобы ответить на этот вопрос, надо действительно совершить небольшое путешествие в прошлое.

Авторитетный учёный

Уроженец Санкт-Петербурга советский астрофизик Николай Козырев работал в Пулковской обсерватории. Он попал туда сразу после окончания аспирантуры в 1931 году. В 1936 году был арестован и осуждён по странным обвинениям: в вину учёному вменялось то, что он верит в теорию расширения Вселенной, считает Есенина и Гумилёва стоящими поэтами, но главное — "собирается "угнать" реку Волгу на Запад". К счастью, в лагерях он не был, отрабатывал срок геофизиком в Норильске и на Нижней Тунгуске.

Фото © Очерки истории авиации и космонавтики

Через три месяца после освобождения Козырев защитил докторскую по теории внутреннего строения звёзд. До 1958 года работал в Крымской обсерватории, а после реабилитации вернулся в Пулковскую.

Его научные открытия неоспоримы и признаны: Козырев разработал теорию протяжённых звёздных атмосфер и открыл особенности звёздных излучений, разработал теорию пятен на Солнце, предположив, что они уравновешиваются окружающей их фотосферой, открыл водород в атмосфере Меркурия и азот на Венере, обнаружил выбросы водорода и углерода из-под поверхности Луны, что свидетельствовало о вулканической активности под поверхностью спутника (ранее считалось, что вулканы на Луне молчат уже миллиард лет).

Козырев также предсказал отсутствие у Луны магнитного поля и высокую температуру — до 200 000 градусов по Кельвину — внутри Юпитера. В 1970 году был награждён золотой медалью Международной академии астронавтики. И вдруг такой маститый учёный разработал "лженауку", в которой допустил открытие в каждом человеке провидца? Как-то одно с другим не вяжется.

Ждём гостей из будущего?

А "вяжется" совершенно другое. Можно предположить, что Козырев действительно сумел достичь в своих экспериментах удивительных результатов. Результатов, которые изумили и изрядно напугали советское руководство. Скорее всего, именно поэтому результаты его экспериментов, равно как и документация по системе зеркал Козырева, были засекречены и положены под сукно — как бы чего не вышло.

Самого Козырева из обсерватории уволили, и ему с трудом удалось найти должность заштатного консультанта. Через несколько лет учёный умер. Скорее всего, система, которую использовали в своих экспериментах новосибирские учёные, англичане и другие экспериментаторы, имела какой-то изъян, уводящий всех, кто пытался экспериментировать со временем, в область эзотерики, а не науки.

Возможно даже, что ошибочные чертежи были специально "слиты" секретными службами как отвлекающий манёвр от реальной "машины времени" Козырева. Подобное, например, произошло со знаменитой машиной Николы Теслы: теперь каждый может построить собственный генератор молний, но никто не знает, что устройство Теслы имело ещё и подземную часть — оно стояло на глубокой шахте, в которой было размещено дополнительное оборудование.