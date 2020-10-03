Житель Ростова прикурил от Вечного огня и похвастался в соцсетях. Полиция начала его поиски — видео

В Ростове-на-Дону неизвестный молодой человек прикурил сигарету от мемориала Вечного огня на Театральной площади и опубликовал видео в социальных сетях. Записью заинтересовались в городской полиции, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что монумент является частью архитектурного ансамбля и окружён водой. Несмотря на это, юноша с улыбкой на лице подходит непосредственно к огню и протягивает руку с сигаретой, уворачиваясь от языков пламени. Дата и время съёмок не указаны.