У Telegram произошёл второй крупный сбой менее чем за месяц

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой, основные проблемы возникли у пользователей из Европы. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.
Самые значительные трудности возникли в Белоруссии, на Украине, в Нидерландах, Италии, Германии, Австрии, Испании, Франции, Болгарии, Молдавии и Турции. В России о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
В работе Instagram произошёл сбойВ России больше жалоб на работу соцсети поступило от жителей Москвы и Пскова.
Большинство людей столкнулись с трудностями в работе приложения, об этом сообщили 92% пользователей. Ещё 7% не смогли отправить сообщения.
Напомним, ранее крупные сбои возникли у Telegram в конце сентября.
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