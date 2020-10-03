У Telegram произошёл второй крупный сбой менее чем за месяц

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой, основные проблемы возникли у пользователей из Европы. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Самые значительные трудности возникли в Белоруссии, на Украине, в Нидерландах, Италии, Германии, Австрии, Испании, Франции, Болгарии, Молдавии и Турции. В России о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Большинство людей столкнулись с трудностями в работе приложения, об этом сообщили 92% пользователей. Ещё 7% не смогли отправить сообщения.