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У Telegram произошёл второй крупный сбой менее чем за месяц

Большинство пользователей не смогли войти в приложение.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой, основные проблемы возникли у пользователей из Европы. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Самые значительные трудности возникли в Белоруссии, на Украине, в Нидерландах, Италии, Германии, Австрии, Испании, Франции, Болгарии, Молдавии и Турции. В России о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

В работе Instagram произошёл сбой

В России больше жалоб на работу соцсети поступило от жителей Москвы и Пскова.

Большинство людей столкнулись с трудностями в работе приложения, об этом сообщили 92% пользователей. Ещё 7% не смогли отправить сообщения.

Напомним, ранее крупные сбои возникли у Telegram в конце сентября.

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