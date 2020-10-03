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"Русскую фею" Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой мира

Журналисты также отметили большое количество завоёванных ею наград.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которую СМИ Японии называют "русской феей", по версии журналистов портала The Digest, является самой красивой спортсменкой в мире.

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По словам продюсера, фразы сообщений были вырваны из общего контекста.

Особое внимание журналисты обратили на последние фотографии спортсменки. На одной из них она стоит рядом с ведущим Иваном Ургантом и олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Однако большие оценки достались сольной фотографии Алины в чёрных сапогах, кожаных шортах и блузке.

Отмечается, что на этом и других снимках образ Загитовой сочетает в себе "здоровый облик" и "дикий стиль", а сама она не по годам женственна.

Ранее Лайф сообщал, что фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России ради "Ледникового периода".

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