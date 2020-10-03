"Русскую фею" Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой мира

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которую СМИ Японии называют "русской феей", по версии журналистов портала The Digest, является самой красивой спортсменкой в мире.

Особое внимание журналисты обратили на последние фотографии спортсменки. На одной из них она стоит рядом с ведущим Иваном Ургантом и олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Однако большие оценки достались сольной фотографии Алины в чёрных сапогах, кожаных шортах и блузке.

Отмечается, что на этом и других снимках образ Загитовой сочетает в себе "здоровый облик" и "дикий стиль", а сама она не по годам женственна.