В Воронежской области ликвидировали крупный природный пожар

Природный пожар на площади десять гектаров ликвидирован в Новохопёрском районе Воронежской области, об этом сообщил представитель Главного управления МЧС РФ по региону Сергей Хренов.
— Верхнемамонский пожар ликвидирован в 21:00 (мск), — сказал Хренов журналистам.
В селе под Воронежем пожар уничтожил 50 строений. Лайф снял масштабы бедствия с коптераНа кадрах — остовы зданий и почерневшая от огня земля.
Тем временем, как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, ряд возгораний в Воронежской области продолжает действовать. Так, в районе населённого пункта Нижний Мамон в Верхнемамонском муниципальном районе зафиксирован пожар на площади десять га, в Бобровском районе в пойме реки Битюг горит камыш на площади 160 га. Кроме того, площадь возгорания в Новохопёрском районе в селе Калиново увеличилась с 90 до 160 га. Также пожар действует на территории Аннинского района, общая площадь возгорания здесь составляет 80 га.
Тушение осложняется порывистым ветром до 15 метров в секунду, отсутствием необходимого пожарного водоснабжения в сельской местности и высоким уровнем сложности возгораний.
Напомним, масштабные природные пожары охватили Воронежскую область 27 сентября и продолжаются до сих пор. Лайф публиковал видео с высоты птичьего полёта.
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