В Воронежской области ликвидировали крупный природный пожар

Тем временем, как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, ряд возгораний в Воронежской области продолжает действовать. Так, в районе населённого пункта Нижний Мамон в Верхнемамонском муниципальном районе зафиксирован пожар на площади десять га, в Бобровском районе в пойме реки Битюг горит камыш на площади 160 га. Кроме того, площадь возгорания в Новохопёрском районе в селе Калиново увеличилась с 90 до 160 га. Также пожар действует на территории Аннинского района, общая площадь возгорания здесь составляет 80 га.