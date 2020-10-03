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В Воронежской области ликвидировали крупный природный пожар

Общая площадь возгорания в регионе составляет около 400 гектаров.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Воронежской области

Природный пожар на площади десять гектаров ликвидирован в Новохопёрском районе Воронежской области, об этом сообщил представитель Главного управления МЧС РФ по региону Сергей Хренов.

Верхнемамонский пожар ликвидирован в 21:00 (мск), — сказал Хренов журналистам.

В селе под Воронежем пожар уничтожил 50 строений. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

На кадрах — остовы зданий и почерневшая от огня земля.

Тем временем, как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, ряд возгораний в Воронежской области продолжает действовать. Так, в районе населённого пункта Нижний Мамон в Верхнемамонском муниципальном районе зафиксирован пожар на площади десять га, в Бобровском районе в пойме реки Битюг горит камыш на площади 160 га. Кроме того, площадь возгорания в Новохопёрском районе в селе Калиново увеличилась с 90 до 160 га. Также пожар действует на территории Аннинского района, общая площадь возгорания здесь составляет 80 га.

Тушение осложняется порывистым ветром до 15 метров в секунду, отсутствием необходимого пожарного водоснабжения в сельской местности и высоким уровнем сложности возгораний.

Напомним, масштабные природные пожары охватили Воронежскую область 27 сентября и продолжаются до сих пор. Лайф публиковал видео с высоты птичьего полёта.

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